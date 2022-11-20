أفاد مسؤولون أتراك الأحد بأن بلادهم ستواصل إفشال مساعي الإرهابيين وستحاسب الخونة على جرائمهم.

وأكد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي الأحد في تغريدة علّق فيها على عملية "المخلب – السيف" الجوية شمالي سوريا والعراق، أن بلاده ستواصل محاسبة الخونة على جرائمهم.

وقال: "قواتنا المسلحة التركية التي تضيء الليل فجأة وتحوله إلى نهار (بفعل الضربات الجوية)، تحاسب الخونة واحداً تلو الآخر".

من جانبه، قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، في تغريدة عبر تويتر حول عملية "المخلب-السيف" الجوية، إن بلاده ستواصل إفشال مساعي الإرهابيين وداعميهم الرامية إلى زعزعة استقرارها.

ولفت ألطون إلى تدمير أهداف للإرهابيين خلال العملية التي جرى تنفيذها الليلة الماضية.

وأضاف : "سنواصل إفشال مساعي الإرهاب ومن يدعمه الرامية إلى زعزعة استقرار تركيا، والقضاء على الإرهاب في مصدره".​​​​​​​

وفجر الأحد أعلنت وزارة الدفاع التركية شن قواتها عملية "المخلب-السيف" الجوية ضد مواقع للإرهابيين شمالي سوريا والعراق. وقالت إن العملية تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على الحق المشروع في الدفاع عن النفس.

ونشرت الرئاسة التركية، الأحد، مشاهد إعطاء الرئيس رجب طيب أردوغان أمر تنفيذ عملية "المخلب-السيف" الجوية. وجاء أمر أردوغان خلال رحلة عودته من إندونيسيا إلى البلاد بعد المشاركة في قمة قادة دول مجموعة العشرين يومي 15 و16 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وأكّد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن العملية جرى استكمالها بنجاح، وجرى خلالها تدمير أوكار وملاجئ ومغارات وأنفاق ومستودعات عائدة للإرهابيين، وتحقيق إصابات مباشرة فيما يسمى مقرات لتنظيم "PKK/YPG" الإرهابي.