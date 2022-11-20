سياسة
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الانتخابات الماليزية.. مهاتير محمد يخسر مقعده لأول مرة منذ 53 عاماً
تعد هذه الهزيمة الأولى التي تلحق بمهاتير محمد (97 عاماً) منذ نحو 53 عاماً، إذ فاز بالمقعد الذي تنافس عليه محمد، مرشح من التحالف الوطني الذي يقوده رئيس وزراء سابق آخر وهو محيي الدين ياسين.
الانتخابات الماليزية.. مهاتير محمد يخسر مقعده لأول مرة منذ 53 عاماً
رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد. / صورة: Reuters
20 نوفمبر 2022

خسر رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد، مقعده في البرلمان بالانتخابات التشريعية التي عقدت السبت.

وتعد هذه الهزيمة الأولى التي تلحق بمهاتير محمد (97 عاماً) منذ نحو 53 عاماً، في الوقت الذي تكبّد فيه ائتلاف الجبهة الوطنية الحاكم خسارة في عدد مقاعد البرلمان التي يسيطر عليها، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وفاز بالمقعد الذي تنافس عليه محمد، مرشح من التحالف الوطني الذي يقوده رئيس وزراء سابق آخر وهو محيي الدين ياسين.

وأظهرت النتائج الأولية من لجنة الانتخابات أن الجبهة جاءت في المرتبة الثالثة بعد ائتلاف زعيم المعارضة أنور إبراهيم، وتحالف محيي الدين ياسين رئيس الوزراء السابق (الوطني).

وتصدّر التحالف الإصلاحي بقيادة إبراهيم السباق البرلماني بـ 82 مقعداً، فيما حصل التحالف الوطني على 73 مقعداً.

ويجري التحالفان الفائزان محادثات لتشكيل حكومة ائتلافية، ويحتاج قرار تشكيل الحكومة إلى موافقة 112 نائباً على الأقل.

وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عبد الغني صالح إن الاقتراع جرى بسلاسة، وأضافت المفوضية أن نحو 70% من الناخبين أدلوا بأصواتهم قبل ساعتين من إغلاق مراكز الاقتراع.

وكانت الانتخابات العامة مقررة في سبتمبر/أيلول 2023، لكن ضغوطاً تعرض لها رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب من حزبه الحاكم، أدت إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وتدفق نحو 21 مليون ناخب مسجل إلى مراكز الاقتراع رغم المخاوف من أن تعطل الأمطار الموسمية الغزيرة عملية التصويت في بعض المناطق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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