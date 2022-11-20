سياسة
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وكالة الطاقة الذرية تدين تعرّض محطة زابوريجيا لهجوم وروسيا تتهم أوكرانيا
نددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بتعرّض محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية الخاضعة لسيطرة روسيا لهجوم وطالبت من يقفون وراء الانفجارات التي وقعت هناك بالتوقف عن ذلك على الفور.
وكالة الطاقة الذرية تدين تعرّض محطة زابوريجيا لهجوم وروسيا تتهم أوكرانيا
وكالة الطاقة الذرية تدين تعرض محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية لهجوم / صورة: AP
20 نوفمبر 2022

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الأحد نقلاً عن مسؤول في شركة الطاقة النووية الروسية "روس إنيرجو آتوم" أن محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا تعرضت لقصف أوكراني، لكن لم يُرصد أي تسرب إشعاعي.

ونددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم الأحد بتعرّض المحطة للهجوم، وطالبت من يقفون وراء الانفجارات التي وقعت هناك بالتوقف عن ذلك على الفور.

ونقلت تاس عن رينات كارتشا مستشار الرئيس التنفيذي للشركة القول إن 15 قذيفة أُطلقت على منشآت المحطة.

وقال المسؤول: "لم تُقصف أمس فقط، بل واليوم، تتعرض للقصف الآن"، مضيفاً أن أي هجوم مدفعي على الموقع يهدد السلامة النووية.

وأضاف أن القذائف أُطلقت بالقرب من مستودع للنفايات النووية الجافة ومبنى يضم كميات جديدة من الوقود النووي المستنفد. ونقلت تاس عنه القول إنه لم تُرصد انبعاثات مشعة حتى الآن.

ولم يرد مسؤولون من أوكرانيا حتى الآن على طلب للتعليق على التقرير بشأن القصف.

وتعرّضت محطة زابوريجيا للقصف بشكل متكرر منذ أن سيطرت عليها روسيا بعد وقت قصير من بدء هجومها على أوكرانيا، وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بالمسؤولية عن عمليات قصف الموقع التي تهدد بوقوع حادث نووي.

وكانت المحطة النووية، وهي الأكبر في أوروبا، توفّر نحو خُمس احتياجات أوكرانيا من الكهرباء قبل الهجوم الروسي في 24 فبراير/شباط، واضطرت إلى العمل بمولدات احتياطية عدة مرات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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