سياسة
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أمريكا.. قتلى وجرحى في إطلاق نار بملهى ليلي للمثليين في كولورادو
خمسة أشخاص على الأقل قضوا خلال إطلاق نار بملهى ليلي للمثليين في مدينة كولورادو سبرينغز الأمريكية السبت، فيما أُصيب 18 شخصاً آخرين، وفقاً للشرطة.
أمريكا.. قتلى وجرحى في إطلاق نار بملهى ليلي للمثليين في كولورادو
المتحدثة باسم الشرطة: حددنا مكان شخص واحد مشتبه به / صورة: Reuters
20 نوفمبر 2022

قُتل خمسة أشخاص على الأقلّ وأُصيب 18 بجروح خلال إطلاق نار في ملهى ليلي يتردد عليه المثليون في مدينة كولورادو سبرينغز الأمريكية السبت، حسبما أعلنت الشرطة.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة باميلا كاسترو: "يؤسفني إبلاغكم بحصول إطلاق نار في ملهى محلي هذا المساء. تلقينا اتصالاً أولاً عند نحو الساعة 11:57 مساءً (06:57 ت.غ الأحد) بشأن إطلاق نار نشط في ملهى محلي معروف باسم كلوب كيو (Club Q)".

وأشارت كاسترو إلى أن الشرطيين استجابوا و"حددوا مكان شخص واحد نعتقد أنه المشتبه به". وأضافت: "لدينا 18 جريحاً وخمسة قتلى".

وكتب الملهى على فيسبوك: "(نشعر) بالدمار بسبب الهجوم العبثي على مجتمعنا".

وتابع: "نشكر الاستجابة السريعة لرواد الملهى الأبطال الذين سيطروا على المسلح ووقفوا هجوم الكراهية هذا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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