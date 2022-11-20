سياسة
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ماكرون: يوجد تراجع للفرنسية بالمغرب العربي وعلينا استعادة مكانتها
طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإطلاق برنامج استرداد لمكانة اللغة الفرنسية بعد تراجع استخدامها في دول المغرب العربي مقارنة بما كان عليه الوضع قبل 20 أو 30 عاماً.
ماكرون: يوجد تراجع للفرنسية بالمغرب العربي وعلينا استعادة مكانتها
الرئيس الفرنسي ماكرون خلال لقاء مع السفراء الشباب للفرنكوفونية في جزيرة جربة التونسية / صورة: AFP
20 نوفمبر 2022

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن استعمال اللغة الفرنسية تراجع في دول المغرب العربي مقارنة بوضعها قبل 20 أو 30 عاماً، مشدداً على ضرورة استعادة مكانتها من خلال برامج التعليم والثقافة والرياضة وشبكة تعليم الفرنسية في العالم.

جاء ذلك خلال لقاء بين ماكرون والسفراء الشباب للفرنكوفونية بجزيرة جربة جنوب شرقي تونس مساء السبت على هامش الدورة الثامنة عشرة للقمة الفرنكوفونية، وفق مقطع مصور بثته الرئاسة الفرنسية.

ورداً على سؤال أجاب ماكرون بأن "اللغة الفرنسية تمتد ديمغرافياً ببعض البلدان الفرنكوفونية، ولكن يجب أن نكون واضحين بوجود تراجع حقيقي للغة الفرنسية في دول المغرب العربي".

وشدد على أن الفرنسية شهدت تراجعاً في استخدامها لدى الشعوب المغاربية على عكس ما كان عليه الوضع قبل 20 أو 30 عاماً.

واستعمرت فرنسا دولاً في منطقة المغرب العربي منها الجزائر وتونس والمغرب.

واعتبر ماكرون أنه توجد أسباب سياسية لهذا التراجع ورغبة في استعمال لغات أخرى، وكذلك "وجود لغة إنجليزية سهلة الاستعمال".

وأضاف أن "التحدي الحقيقي أمام الفرنكوفونية هو تعزيز استخدام اللغة الفرنسية خصوصاً في قارة إفريقيا حيث تُستخدم على نطاق واسع".

وتابع: يجب أن يكون برنامج "استرداد لمكانة اللغة الفرنسية"، واقترح تعزيز برامج التعليم والثقافة والرياضة وشبكة تعليم الفرنسية في العالم.

ووفق بيانات المنظمة الدولية للفرنكوفونية فإن عدد المتحدثين بالفرنسية يناهز 321 مليون شخص في العالم ما يجعلها في المرتبة الخامسة بين اللغات الأكثر انتشاراً.

وتُعقد القمة الراهنة للفرنكوفونية تحت شعار "التواصل في إطار التنوع: التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني".

وتتختم فاعلياتها الأحد بمشاركة 89 دولة يمثلها 31 رئيس دولة وحكومة و5 نواب رؤساء وزراء وعدد من وزراء الخارجية والوزراء المكلفين بالفرنكوفونية إضافة إلى سفراء وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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