سياسة
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ممثل بريطاني يمزق 10 آلاف جنيه إسترليني بسبب دور بيكهام كسفير لمونديال قطر
مزق ممثل كوميدي بريطاني أموالاً بقيمة عشرة آلاف جنيه إسترليني بعد أن أعطى مهلة للاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكام، للانسحاب من دوره كسفير لقطر في مونديال 2022. وفي وقت سابق قال الممثل إن بيكام كان "أيقونة بالنسبة للمثليين" ويعمل الآن لصالح قطر.
ممثل بريطاني يمزق 10 آلاف جنيه إسترليني بسبب دور بيكهام كسفير لمونديال قطر
لم يعلن بيكهام معرفته بأي مهلة أو يرد عليها / صورة: AA
20 نوفمبر 2022

مزق ممثل كوميدي بريطاني أوراقاً نقدية بقيمة عشرة آلاف جنيه إسترليني (11.900 دولار) بعد أن أعطى لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام كابتن فريق إنجلترا السابق مهلة للانسحاب من دوره كسفير لقطر في كأس العالم.

وقال الممثل جو لايست الأسبوع الماضي إنه سيتبرع بالمال للجمعيات الخيرية إذا وافق بيكام على قطع العلاقات مع الدولة المستضيفة لكأس العالم وإلا فسيمزق الأموال قبل بدء البطولة.

وارتدى لايست الأحد ثوباً بألوان قوس قزح، ونشر لقطات له وهو يضع مجموعتين من الأوراق النقدية في قطاعة أخشاب.

وقال في وقت سابق إن بيكهام كان "أيقونة بالنسبة للمثليين" ويعمل الآن لصالح قطر.

ولم يعلن بيكهام معرفته بأي مهلة أو يرد عليها.

والمثلية الجنسية غير قانونية في قطر، وطالبت الدوحة الزوار باحترام ثقافة البلد المستضيف للبطولة، وأكدت في الوقت ذاته أن الجميع بغض النظر عن ميولهم الجنسية أو خلفيتهم مرحب بهم في هذا الحدث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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