وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022.

وتأتي هذه المشاركة تلبية لدعوة من الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكان في استقبال الرئيس التركي بمطار حمد الدولي وزير الرياضة والشباب القطري صلاح بن غانم العلي والسفير التركي في الدوحة محمد مصطفى غوكصوي.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته عقيلته السيدة أمينة ووزراء الخارجية مولود جاوش أوغلو والدفاع خلوصي أقار والشباب والرياضة محمد محرّم قصاب أوغلو والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي والخزانة والمالية نور الدين نباتي ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.

وتستضيف قطر البطولة بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهي تُقام للمرة الأولى في دولة بمنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.

وتفتتح البطولة مساء الأحد عند الساعة 19.00 (3 ت.غ) بإقامة مباراة قطر-الإكوادور ضمن منافسات المجموعة الأولى "A".