شاركت أكثر من 70 آلية جوية من مقاتلات حربية إلى مُسيرات ومسيرات مزودة بالأسلحة، في عملية المخلب-السيف الجوية التي أطلقتها القوات التركية شمالي سوريا والعراق فجر الأحد.

ولأول مرة قصفت مقاتلات تركية مواقع إرهابيي تنظيم YPG في مدينة عين العرب شمالي سوريا.

وبالتزامن مع استهداف عين العرب دمرت طائرات القوات المسلحة التركية أهدافاً بمنطقة أسوس شمالي العراق التي تبعد 140 كيلومتراً من خط الحدود مع تركيا، وفي جبل قنديل الذي يبعد 90 كيلومتراً عن الحدود التركية.

وبحساسية كبيرة سواء في مرحلة التخطيط والتنفيذ نُفذت عملية المخلب-السيف من طرف تركيا وفق حقوق الدفاع عن النفس المنصوص عليها في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة للقضاء على الهجمات الإرهابية ضد تركيا من شمال العراق وسوريا ولضمان أمن الحدود والقضاء على الإرهاب في منبعه.

وقبيل انطلاق العملية التي بدأت بتعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان وصل وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إلى قيادة القوات الجوية برفقة رئيس الأركان العامة الفريق أول يشار غولر وقائد القوات البرية الفريق أول موسى أفسفر وقائد القوات البحرية الأدميرال أرجومنت تاتلي أوغلو.

وكان في استقبال أقار والوفد المرافق عند مدخل قيادة القوات الجوية الفريق أول أتيلا غولان قائد القوات الجوية التركية.

وبعد تلقيه إحاطة عن العملية من رئيس أركان القوات الجوية الفريق رأفت دالقيران أصدر قار تعليماته بشأن إقلاع المقاتلات والبدء بالعملية، قائلاً في هذا الخصوص: "اعتباراً من هذه اللحظة نبدأ عملية المخلب-السيف".

ونفذت المقاتلات التركية التي أقلعت من 6 قواعد مختلفة في أنحاء البلاد عمليات متزامنة ضد أهداف في سوريا وشمالي العراق.

وبالإضافة إلى الطائرات القتالية والمساندة شاركت في العملية مُسيرات استكشافية وأخرى مسلحة، وتجاوز عدد الآليات الجوية المشاركة في العملية 70 آلية، ودُمرت أهداف الإرهابيين من ملاجئ ومخابئ وكهوف وأنفاق ومستودعات.

وخلال العملية التي شاركت فيها أيضاً مسيرات أقينجي الهجومية جرى قصف أهداف في جبل قنديل وأسوس وهاكورك بشمال العراق، وعين العرب وتل رفعت والجزيرة وديريك في شمال سوريا في وقت واحد.

عدد النقاط المستهدفة

قصفت طائرات القوات المسلحة التركية في وقت واحد أهدافاً في منطقة أسوس التي تبعد 140 كيلومتراً من خط الحدود، وجبل قنديل الذي يبعد 90 كيلومتراً، عن الأراضي التركية.

في المرحلة الأولى من العملية دمرت المقاتلات التركية 81 هدفاً. وخلال ساعات الصباح ارتفع عدد الأهداف التي دمرها سلاح الجو التركي إلى 89 هدفاً.

ومن اللافت أن عدد النقاط المستهدفة في شمالي العرق مطابق لعدد مصابي التفجير الإرهابي الذي وقع بشارع الاستقلال بمدينة إسطنبول الأسبوع الماضي.

وفجر الأحد أعلنت الدفاع التركية شن قواتها عملية المخلب-السيف الجوية ضد مواقع للإرهابيين شمالي العراق وسوريا.