سياسة
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أردوغان يلتقي قادة دول عربية بقطر على هامش افتتاح مونديال 2022
على هامش مشاركته في افتتاح مونديال 2022 بقطر التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قادة دول عربية منهم ملك الأردن والرئيس المصري وحاكم دبي.
أردوغان يلتقي قادة دول عربية بقطر على هامش افتتاح مونديال 2022
أردوغان وأمير قطر وولي العهد السعودي يتبادلان الحديث على هامش افتتاح بطولة كأس العالم / صورة: AA
20 نوفمبر 2022

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قادة دول عربية على هامش مشاركته بحفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 بالعاصمة الدوحة.

وتبادل أردوغان أطراف الحديث مع بعض القادة في "ملعب البيت" خلال زيارته للدوحة تلبية لدعوة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

والتقى أردوغان نظيريه الفلسطيني محمود عباس والمصري عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني.

كما التقى أردوغان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

كما التقى حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

والتقى أردوغان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جياني إنفانتينو والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ووصل أردوغان إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022، برفقة عقيلته السيدة أمينة ووزراء الخارجية مولود جاوش أوغلو والدفاع خلوصي أقار والشباب والرياضة محمد محرّم قصاب أوغلو والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي والخزانة والمالية نور الدين نباتي ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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