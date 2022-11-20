سياسة
3 دقيقة قراءة
كأس العالم 2022.. الإكوادور تفوز في المباراة الافتتاحية على قطر المضيفة
انتصر منتخب الإكوادور بنهائيات كأس العالم "قطر 2022" على منتخب البلد المضيف بهدفين دون مقابل سجلهما المخضرم إينر فالنسيا في الشوط الأول على أرض استاد "البيت" ضمن منافسات المجموعة الأولى.
كأس العالم 2022.. الإكوادور تفوز في المباراة الافتتاحية على قطر المضيفة
سجل المخضرم إينر فالنسيا الهدفين في الشوط الأول / صورة: Reuters
20 نوفمبر 2022

افتتح منتخب الإكوادور نهائيات كأس العالم "قطر 2022" بالانتصار على منتخب البلد المضيف بهدفين دون مقابل الأحد على أرض استاد "البيت" ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وبدأت المباراة بأفضلية واضحة للإكوادور التي نجحت في زيارة الشباك مُبكراً بهدف ألغاه الحكم بالدقيقة 5 بعد الرجوع إلى تقنية "الفار".

وسجل المخضرم إينر فالنسيا الهدفين في الشوط الأول.

وأحرز فالنسيا هدفَي المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية في الدقيقة 16 من ركلة جزاء و31 بضربة رأس، ليمنح الإكوادور فوزها الخامس على الإطلاق في كأس العالم.

وأصبح فالنسيا رابع لاعب يحرز هدفين في المباراة الافتتاحية آخر خمس نسخ بعد ميروسلاف كلوزه في 2006 ونيمار في 2014 ودينيس تشيرشيف في 2018.

وتلعب قطر ضد السنغال المباراة المقبلة في المجموعة الأولى الجمعة، بينما تلعب الإكوادور ضد هولندا في اليوم ذاته.

وستكون قطر بحاجة إلى التعافي قبل مواجهة بطلة إفريقيا في مواجهة حاسمة، إذ تخشى أن تكون رابع دولة تستضيف المنافسات وتخرج من الدور الأول بعد سويسرا 1954 وتشيلي 1962 وجنوب إفريقيا 2010.

وتمسكت قطر بنفس العناصر المألوفة في التشكيلة الأساسية وبوجود الهداف المعز إلى جانب زميله أكرم عفيف وحسن الهيدوس، لكن الفريق ظهر بعيداً تماماً عن مستواه الذي جعله يحرز لقب كأس آسيا 2019.

وبدا المنتخب القطري متأثراً بالضغوط الملقاة عليه قبل بداية المونديال، وهيبة المواعيد الكبرى، ما جعله خارج أجواء المباراة وعاجزاً عن صناعة أي فرصة داخل مناطق الخصم.

بالمقابل كان المنتخب الإكوادوري حاضراً بالشكل المطلوب وأكد تفوقه بهدف ثانٍ وقع عليه فالنسيا برأسية مميزة في الدقيقة 31 مستثمراً عرضية مثالية من أنجيلو بريسيادو.

وفي الشوط الثاني لعب المنتخب الإكوادوري بطريقة حافظ بها على تقدمه دون أن يسمح لنظيره القطري بمحاولة العودة بالنتيجة منهياً اللقاء بفوز مريح يجعله متصدراً للمجموعة مؤقتاً بثلاث نقاط.

ويشهد اليوم الثاني للمونديال القطري مواجهة منتظرة لحساب المجموعة الأولى تجمع هولندا مع السنغال، كما تلتقي إنجلترا مع إيران والولايات المتحدة مع ويلز ضمن المجموعة الثانية. ​​​​​​​​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us