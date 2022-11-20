افتتح منتخب الإكوادور نهائيات كأس العالم "قطر 2022" بالانتصار على منتخب البلد المضيف بهدفين دون مقابل الأحد على أرض استاد "البيت" ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وبدأت المباراة بأفضلية واضحة للإكوادور التي نجحت في زيارة الشباك مُبكراً بهدف ألغاه الحكم بالدقيقة 5 بعد الرجوع إلى تقنية "الفار".

وسجل المخضرم إينر فالنسيا الهدفين في الشوط الأول.

وأحرز فالنسيا هدفَي المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية في الدقيقة 16 من ركلة جزاء و31 بضربة رأس، ليمنح الإكوادور فوزها الخامس على الإطلاق في كأس العالم.

وأصبح فالنسيا رابع لاعب يحرز هدفين في المباراة الافتتاحية آخر خمس نسخ بعد ميروسلاف كلوزه في 2006 ونيمار في 2014 ودينيس تشيرشيف في 2018.

وتلعب قطر ضد السنغال المباراة المقبلة في المجموعة الأولى الجمعة، بينما تلعب الإكوادور ضد هولندا في اليوم ذاته.

وستكون قطر بحاجة إلى التعافي قبل مواجهة بطلة إفريقيا في مواجهة حاسمة، إذ تخشى أن تكون رابع دولة تستضيف المنافسات وتخرج من الدور الأول بعد سويسرا 1954 وتشيلي 1962 وجنوب إفريقيا 2010.

وتمسكت قطر بنفس العناصر المألوفة في التشكيلة الأساسية وبوجود الهداف المعز إلى جانب زميله أكرم عفيف وحسن الهيدوس، لكن الفريق ظهر بعيداً تماماً عن مستواه الذي جعله يحرز لقب كأس آسيا 2019.

وبدا المنتخب القطري متأثراً بالضغوط الملقاة عليه قبل بداية المونديال، وهيبة المواعيد الكبرى، ما جعله خارج أجواء المباراة وعاجزاً عن صناعة أي فرصة داخل مناطق الخصم.

بالمقابل كان المنتخب الإكوادوري حاضراً بالشكل المطلوب وأكد تفوقه بهدف ثانٍ وقع عليه فالنسيا برأسية مميزة في الدقيقة 31 مستثمراً عرضية مثالية من أنجيلو بريسيادو.

وفي الشوط الثاني لعب المنتخب الإكوادوري بطريقة حافظ بها على تقدمه دون أن يسمح لنظيره القطري بمحاولة العودة بالنتيجة منهياً اللقاء بفوز مريح يجعله متصدراً للمجموعة مؤقتاً بثلاث نقاط.

ويشهد اليوم الثاني للمونديال القطري مواجهة منتظرة لحساب المجموعة الأولى تجمع هولندا مع السنغال، كما تلتقي إنجلترا مع إيران والولايات المتحدة مع ويلز ضمن المجموعة الثانية. ​​​​​​​​​​​​​​