تعرض أحد المساجد في إقليم أورن الفرنسي لاعتداء عبر كتابة عبارات عنصرية ومناهضة للإسلام على جدرانه.

وأفاد بيان صادر عن سلطات أورن الأحد بأن المسجد الفرنسي التركي الكائن في مدينة فليرس تعرض لاعتداء عنصري تمثل بكتابة عبارات نازية ومناهضة للإسلام.

بدوره ندد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بالاعتداء العنصري على المسجد، لافتاً إلى اعتزامه فتح تحقيق حوله.

وحسب الصحافة المحلية كتب المعتدون على المسجد عبارات على جدرانه، من قبيل "فليخرج الإسلام من أوروبا".

بدورها أعلنت الجمعية المسؤولة عن إدارة المسجد اعتزامها التقدم بشكوى ضد من نفذوا الاعتداء العنصري.