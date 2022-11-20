سياسة
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اعتداء عنصري على مسجد بإقليم أورن الفرنسي بعبارات مناهضة للإسلام
تعرض مسجد بإقليم أورن الفرنسي لاعتداء عنصري مناهض للإسلام، حسبما أفاد بيان صادر عن سلطات أورن الأحد. من جانبه ندد وزير الداخلية الفرنسي بالاعتداء على المسجد لافتاً إلى اعتزامه فتح تحقيق حوله.
اعتداء عنصري على مسجد بإقليم أورن الفرنسي بعبارات مناهضة للإسلام
حسب الصحافة المحلية كتب المعتدون عبارات على جدرانه، من قبيل "فليخرج الإسلام من أوروبا" - أرشيفية / صورة: AA
20 نوفمبر 2022

تعرض أحد المساجد في إقليم أورن الفرنسي لاعتداء عبر كتابة عبارات عنصرية ومناهضة للإسلام على جدرانه.

وأفاد بيان صادر عن سلطات أورن الأحد بأن المسجد الفرنسي التركي الكائن في مدينة فليرس تعرض لاعتداء عنصري تمثل بكتابة عبارات نازية ومناهضة للإسلام.

بدوره ندد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بالاعتداء العنصري على المسجد، لافتاً إلى اعتزامه فتح تحقيق حوله.

وحسب الصحافة المحلية كتب المعتدون على المسجد عبارات على جدرانه، من قبيل "فليخرج الإسلام من أوروبا".

بدورها أعلنت الجمعية المسؤولة عن إدارة المسجد اعتزامها التقدم بشكوى ضد من نفذوا الاعتداء العنصري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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