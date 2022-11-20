قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن العاصمة الأوكرانية كييف هي "مدينة روسية وسيجري استعادتها أيضا".

وقال مدفيديف إن ما يكتبه على تلغرام "يأتي في سياق الرد على التهديدات الأوكرانية باستعادة شبه جزيرة القرم"، بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم.

وتابع ميدفيديف أن "كييف عاصمة روسيا القديمة، ثانياً كييف من المدن الروسية الكبرى إبان الإمبراطورية الروسية وثالثاً كييف عاصمة إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي".

ومضى قائلا: "كييف ببساطة مدينة روسية لطالما فكر وتحدث سكانها باللغة الروسية".

وختم بالقول: "هذا حتى يكون كل شيء واضحاً تماماً، بشأن ما الذي يجب أن يعود، وكيف ستتم استعادته".

ومنذ 24 فبراير/شباط الماضي، تشن روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، أسفرت عن ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.​​​​​