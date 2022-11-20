سياسة
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مدفيديف: كييف مدينة روسية وسنستعيدها أيضاً
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف رداً على التهديدات الأوكرانية باستعادة شبه جزيرة القرم إن العاصمة الأوكرانية كييف مدينة روسية سيجري استعادتها.
مدفيديف: كييف مدينة روسية وسنستعيدها أيضاً
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف / صورة: Reuters
20 نوفمبر 2022

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن العاصمة الأوكرانية كييف هي "مدينة روسية وسيجري استعادتها أيضا".

وقال مدفيديف إن ما يكتبه على تلغرام "يأتي في سياق الرد على التهديدات الأوكرانية باستعادة شبه جزيرة القرم"، بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم.

وتابع ميدفيديف أن "كييف عاصمة روسيا القديمة، ثانياً كييف من المدن الروسية الكبرى إبان الإمبراطورية الروسية وثالثاً كييف عاصمة إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي".

ومضى قائلا: "كييف ببساطة مدينة روسية لطالما فكر وتحدث سكانها باللغة الروسية".

وختم بالقول: "هذا حتى يكون كل شيء واضحاً تماماً، بشأن ما الذي يجب أن يعود، وكيف ستتم استعادته".

ومنذ 24 فبراير/شباط الماضي، تشن روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، أسفرت عن ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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