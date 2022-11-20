أعلنت شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية اجتياز المقاتلة المسيّرة "بيرقدار قزل إلما" بنجاح اختبارات السير أوتوماتيكياً على المدرج.

وأضافت الشركة في بيان لها الأحد أن المقاتلة المسيرة خضعت لاختبارات السير أوتوماتيكياً على المدرج في مركزها للتدريب والاختبارات في ولاية تكيرداغ شمال غربي البلاد.

وأوضحت أن "بيرقدار قزل إلما" قطعت باجتيازها هذه الاختبارات شوطاً كبيراً في طريق تحليقها في الأجواء.

وأشارت إلى أن رئيس مجلس إدارة الشركة سلجوق بيرقدار أشرف على عمليات الاختبار المذكورة.

وأكدت أن "بيرقدار قزل إلما" قطعت خطوة إضافية إلى التحليق في الأجواء.

وكانت شركة "بايكار" قد كشفت مطلع مارس/آذار الماضي عن المقاتلة المسيرة المحلية "بيرقدار قزل إلما".

وعلى عكس الطائرات المسيرة فإن "بيرقدار قزل إلما" تستطيع إجراء مناورات خاطفة، وتنفيذ مهام قتالية جو-جو مثلها مثل المقاتلات التقليدية، بحيث تمكن تركيا من تغيير الموازين الحربية الجوية.

ومن المخطط أن تؤدي "بيرقدار قزل إلما" المهام الأصعب بفضل ميزة التخفي عن شاشات الرادارات بشكل أكبر، وأن يصل وزنها إلى 6 أطنان، وتكون قادرة على حمل 1500 كيلوغرام من الصواريخ والذخائر.