قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن حركة حماس تمكنت من تجنيد مقاتلين جدد في صفوفها شمالي قطاع غزة، وتستخدم قنابل الاحتلال غير المنفجرة في استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة هناك.

وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، أن سوريا ستعمل على محو تركة نظام الأسد، مشيرًا إلى أن الوضع الجديد في سوريا قضى على التهديدات التي كانت تواجه الأردن مثل تهريب المخدرات.

من جهة أخرى، رفض رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، تلميحًا من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، بأنه قد يستخدم القوة الاقتصادية لجعل كندا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين، وذلك عقب إعلان ترودو استقالته.