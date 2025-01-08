الحرب على غزة
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حماس تجدد مقاتليها شمالي غزة
حماس تجدد مقاتليها شمالي غزة.. وتحذيرات من ظاهرةِ ”الشاهقة المائية“ في السعودية من TRT عربي.. أنا آمال زعامطة وهذا موجز الأخبار ليومِ الأربعاء الموافق الثامن من يناير
دقائق الذروة
8 يناير 2025

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن حركة حماس تمكنت من تجنيد مقاتلين جدد في صفوفها شمالي قطاع غزة، وتستخدم قنابل الاحتلال غير المنفجرة في استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة هناك.

وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، أن سوريا ستعمل على محو تركة نظام الأسد، مشيرًا إلى أن الوضع الجديد في سوريا قضى على التهديدات التي كانت تواجه الأردن مثل تهريب المخدرات.

من جهة أخرى، رفض رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، تلميحًا من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، بأنه قد يستخدم القوة الاقتصادية لجعل كندا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين، وذلك عقب إعلان ترودو استقالته.

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