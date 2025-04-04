سياسة
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قتلى وجرحى في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا.. وكييف تبلغ واشنطن باستهداف منشآتها للطاقة
تبادلت روسيا وأوكرانيا، أمس الخميس، هجمات بالطائرات المسيَّرة أسفرت عن مقتل وإصابة عدة أشخاص، في مناطق متفرقة. وأعلنت كييف أنها أبلغت واشنطن باستهداف روسيا المتعمد لمنشآتها للطاقة، في انتهاكٍ لوقف إطلاق النار المتفق عليه.
قتلى وجرحى في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا.. وكييف تبلغ واشنطن باستهداف منشآتها للطاقة
اندلاع حريق بمبنى في خاركيف الأوكرانية جراء قصف روسي بالمسيرات / Reuters
4 أبريل 2025

وقالت خدمات الطوارئ الأوكرانية في بيان مساء أمس الخميس، إنها عثرت على جثث 3 أشخاص تحت أنقاض مبانٍ سكنية وتجارية في أحد أحياء خاركيف (شرق).

كما أُصيب 32 شخصاً بينهم طفل في هذه الغارات التي تسببت في اندلاع حرائق في المنطقة.

أُصيب 5 أشخاص آخرين في مناطق دنيبرو وزابوريجيا وكييف، وفقاً للسلطات المحلية.

أما في روسيا، فقد أدى هجوم بمسيَّرات أوكرانية إلى مقتل شخص في قرية بيلايا بيريوزكا في منطقة بريانسك الحدودية، وفق بيان لحاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز.

والأربعاء أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الهجمات "المتعمَّدة" على منشآت الطاقة في جنوب أوكرانيا وشمال شرقها، قائلاً على منصة إكس: "جولة أخرى من الضربات المتعمدة وإلحاق الضرر بمنشآت الطاقة"، مشيراً إلى إطلاق 74 مسيرة روسية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، على منصة إكس، أمس الخميس، أن بلاده التزمت "السلام واتخذت خطوات ملموسة غير مشروطة لتحقيقه، في حين تواصل روسيا المماطلة".

وأشار سيبيها إلى أنه أبلغ نظيره الأمريكي ماركو روبيو، خلال محادثات في بروكسل، بـ"الانتهاكات الروسية في الآونة الأخيرة لوقف إطلاق النار في مجال الطاقة".

في المقابل، اتهمت روسيا أوكرانيا بمهاجمة منشآت الطاقة "عمداً" مرتين في منطقة كورسك الحدودية.

وأكد كلا الجانبين أنه أبلغ واشنطن بحدوث "انتهاك"، من جانب الطرف الآخَر، لاتفاق وقف استهداف منشآت الطاقة الذي أعلنته الولايات المتحدة بعد مفاوضات في السعودية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلّي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعدّه الأخيرة تدخلاً في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
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