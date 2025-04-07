وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: "وصل مستشفيات قطاع غزة 57 شهيداً، و137 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية".

وبيّنت أن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/آذار 2025 (وقت استئناف الإبادة) بلغت ألفاً و391 شهيداً، و3 آلاف و434 مصاباً".

وأعلنت الوزارة "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50752 شهيداً و115475 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول للعام 2023"، وأشارت إلى أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

شهداء الصحفيين

وفي السياق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 210، غداة استشهاد الصحفي حلمي الفقعاوي بجريمة القصف الإسرائيلي على خيمة بمدينة خان يونس.

وقال المكتب في بيان: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 210 صحفيين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة، بعد جريمة قصف خيمة للصحفيين قرب مستشفى ناصر بخان يونس جنوبي القطاع".

وأوضح أنه "جرى الإعلان عن استشهاد أحد الزملاء الصحفيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي"، وهو "الصحفي الشهيد حلمي الفقعاوي، يعمل صحفياً في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، وأشار إلى "استشهاد الشاب يوسف الخزندار في القصف نفسه، وإصابة 9 صحفيين كانوا في المكان المستهدف وفي محيطه".

وأدان المكتب الإعلامي "بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين"، ودعا "الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة".

كما "حمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النكراء الوحشية"، وطالب "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم بـ"إدانة جرائم الاحتلال وردعه، وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة، وتقديم مجرميه للعدالة".

وفي وقت سابق الاثنين، أفادت مصادر طبية باستشهاد الفقعاوي وإصابة 10 أشخاص بينهم 9 صحفيين جراء استهداف الطائرات الإسرائيلية خيمة للصحفيين في خان يونس

هجمات متكررة على الأونروا

من جهته، حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم الاثنين، أن المراكز الصحية بقطاع غزة تتعرض لهجمات متكررة، والإمدادات الطبية والأساسية تنفد، تحت وطأة الإبادة الإسرائيلية المستمرة.

جاء ذلك في بيان نشرته الأونروا على حسابها عبر منصة إكس بمناسبة أسبوع الصحة العالمي، الممتد بين 7 و13 أبريل/نيسان من كل عام.

وقال لازاريني إن "العاملين بقطاع الصحة في غزة يقتلون أو يصابون جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة"، وسلط الضوء على أن المراكز الصحية بقطاع غزة تتعرض لهجمات إسرائيلية متكررة، والإمدادات الطبية والأساسية تنفد، وشدّد أنه "في حين يجب أن نحتفل في يوم الصحة العالمي بالصحة والشفاء، نحزن على فقدان كليهما في قطاع غزة".

وكثّفت إسرائيل منذ 18 مارس/آذار جرائم الإبادة بغزة عبر شن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدف معظمها مدنيين بمنازل وخيام تؤوي نازحين.

ومطلع مارس/آذار انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية-قطرية ودعم أمريكي.

وبينما التزمت "حماس" بنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.