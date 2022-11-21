استهدف إرهابيّو تنظيم "YPG" الأحد قضاء قارقامش بولاية غازي عنتاب بـ4 قذائف صاروخية.

وذكرت وكالة الأناضول أن التنظيم الإرهابي المذكور أطلق 4 قذائف صاروخية من الأراضي السورية باتجاه قضاء قارقامش.

ولم تتسبب القذائف الصاروخية بخسائر في الأرواح لسقوطها في منطقة خالية من السكان.

من جانبه قال والي غازي عنتاب داوود غل، إن الإرهابيين أطلقوا القذائف من شرقي نهر الفرات.

وأضاف في تغريدة على تويتر، أن القوات التركية ردّت بالمثل على مصادر النيران، مؤكداً أن اعتداءات الإرهابيين لم تتسبب في أي خسائر مادية أو بشرية.

ويتزامن هذا الاستهداف مع عملية "المخلب-السيف" الجوية التي أطلقتها القوات التركية فجر الأحد، ضد مواقع للإرهابيين شمالي العراق وسوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيانٍ، إن العملية تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على الحق المشروع في الدفاع عن النفس.