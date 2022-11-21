سياسة
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نتائج أولية.. توكاييف يفوز برئاسة كازاخستان لولاية ثانية
قالت لجنة الانتخابات المركزية في كازاخستان، نقلاً عن بيانات أولية، أن قاسم جومارت توكاييف فاز برئاسة البلاد لولاية ثانية، بنسبة 81% من الأصوات، في الانتخابات التي انتظمت الأحد.
نتائج أولية.. توكاييف يفوز برئاسة كازاخستان لولاية ثانية
الرئيس الكازاخستاني المنتهية ولايته قاسم جومارت توكاييف، يفوز بولاية رئاسية ثانية / صورة: AFP
21 نوفمبر 2022

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في كازاخستان، إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته قاسم جومارت توكاييف، لولاية رئاسية ثانية.

وأظهرت النتائج الأولية الاثنين، حصول توكاييف (69 عاماً) على أكثر من 81% من الأصوات، في الانتخابات المبكرة التي عقدت الأحد.

وذكرت وكالة أنباء "كازينفورم" المحلية نقلاً عن لجنة الانتخابات المركزية أن توكاييف حصل على أكثر من 6.4 ملايين صوت، ما يضمن فوزاً سهلاً على المرشحين الخمسة الآخرين.

وأفادت تقارير إعلامية بأن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 69%، إذ أدلى ما يقرب من 8.3 ملايين شخص بأصواتهم من نحو 12 مليون ناخب مؤهل.

وكان توكاييف دعا في سبتمبر/أيلول الماضي لإجراء انتخابات مبكرة عقب موافقته على تعديل دستوري لزيادة مدة الرئاسة من 5 سنوات إلى 7 سنوات، مع منع الرؤساء المستقبليين من الترشح لفترة ثانية.

وتضمن المرسوم خطوة أخرى وهي إعادة تغيير اسم العاصمة إلى أستانا بعد تغييرها إلى نور سلطان في عام 2019 تكريماً للرئيس المنتهية ولايته نور سلطان نزارباييف.

وتولى توكاييف منصب الرئيس في مارس/آذار 2019، خلفاً لنزارباييف الذي حكم الدولة الغنية بالنفط في آسيا الوسطى لمدة ثلاثة عقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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