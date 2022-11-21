يواصل الجيش التركي الإسهام في تأمين فعاليات كأس العالم لكرة القدم في قطر، عبر وحداته المختصة بمكافحة الهجمات الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.

ويأتي حضور الوحدات التابعة للجيش التركي في قطر بناء على طلب الأخيرة من الدول الصديقة والحليفة الإسهام في تأمين بطولة المونديال الذي انطلق الأحد.

وتنشط وحدات الجيش التركي ضمن قوة المهام المشتركة التي تشكلت في قطر لتأمين البطولة، وتضم أيضاً الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وباكستان.

وكان البرلمان التركي صدّق في وقت سابق على مذكرة لإرسال قوات من الجيش إلى قطر لتأمين كأس العالم.

وتتمركز وحدة مكافحة الهجمات الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية التابعة للجيش التركي في قاعدة عسكرية بالدوحة، وتواصل مهامها على مدار اليوم بأكمله.

ومن المقرر أن تواصل الوحدة التركية المذكورة مهامها في قطر حتى انتهاء البطولة في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.