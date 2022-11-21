سياسة
2 دقيقة قراءة
صور | إسهام تركي في مكافحة الهجمات النووية والكيماوية بمونديال قطر
يواصل الجيش التركي الإسهام في تأمين فعاليات كأس العالم لكرة القدم في قطر، عبر وحداته المتخصصة في مكافحة الهجمات الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.
صور | إسهام تركي في مكافحة الهجمات النووية والكيماوية بمونديال قطر
تنشط وحدات الجيش التركي ضمن قوة المهام المشتركة التي تشكلت في قطر لتأمين بطولة كأس العالم / صورة: AA
21 نوفمبر 2022

يواصل الجيش التركي الإسهام في تأمين فعاليات كأس العالم لكرة القدم في قطر، عبر وحداته المختصة بمكافحة الهجمات الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.

ويأتي حضور الوحدات التابعة للجيش التركي في قطر بناء على طلب الأخيرة من الدول الصديقة والحليفة الإسهام في تأمين بطولة المونديال الذي انطلق الأحد.

وتنشط وحدات الجيش التركي ضمن قوة المهام المشتركة التي تشكلت في قطر لتأمين البطولة، وتضم أيضاً الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وباكستان.

وكان البرلمان التركي صدّق في وقت سابق على مذكرة لإرسال قوات من الجيش إلى قطر لتأمين كأس العالم.

وتتمركز وحدة مكافحة الهجمات الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية التابعة للجيش التركي في قاعدة عسكرية بالدوحة، وتواصل مهامها على مدار اليوم بأكمله.

ومن المقرر أن تواصل الوحدة التركية المذكورة مهامها في قطر حتى انتهاء البطولة في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us