قالت وزارة الصحة الفلسطينية الاثنين إن فلسطينياً استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي في شمالي الضفة الغربية.

وأصاب الجيش الإسرائيلي الاثنين 5 فلسطينيين بالرصاص خلال عملية اقتحام نفّذها بمدينة جنين كما هدم منزلاً ومُنشآت زراعية في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن "5 إصابات وصلت إلى مستشفى ابن سينا وجنين الحكوميين".

وأضافت أن "من بين الإصابات التي وصلت إل المستشفيَين، واحدة حرجة وأُخرى متوسطة، في حين أن بقية الإصابات وصفت بالطفيفة".

وفي وقت لاحق أعلنت الوزارة استشهاد أحد المصابين.

وقال شهود عيان، إن "قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين صباح الاثنين وحاصرت منزلا في حي الهدف وقصفته، قبل اعتقال فلسطيني تحصّن فيه".

وأفاد الشهود أن "حصار المنزل رافقه اشتباكات مُسلّحة بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين".

من جهته، قال تلفزيون فلسطين (حكومي) إن "الجيش قصف المنزل المُحاصر بصواريخ الإنيرجا، قبل إنهاء الحصار باعتقال شاب".

وفي السياق ذاته، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن "الجيش الإسرائيلي هدم منزلاً ومنشآت زراعية في بلدة دوما، جنوبي مدينة نابلس".

ونقلت الوكالة عن مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة، غسان دغلس، قوله إن "سلطات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية الجنوبية من بلدة دوما وهدمت منزلاً مأهولاً بالسكان ومكوناً من طابقين (...) وبركساً (بيت جاهز) وغرفة زراعية".

وعادة يُبرر الجيش الإسرائيلي عمليات الهدم بعدم حصول المنشآت على ترخيص، كونها تقع في المنطقة المصنفة "ج" الخاضعة لسيطرته والتي تشكل نحو 60% من الضفة، وفق اتفاقية أوسلو2 (1995).﻿﻿﻿