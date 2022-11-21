استُشهد 3 أشخاص، وأصيب 10 آخرون جراء سقوط صواريخ في منطقة قارقاميش الحدودية جنوب تركيا.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو "استشهد 3 مواطنين بينهم طفل ومُدرّس وأصيب 10 آخرين جراء قذائف أطلقتها التنظيمات الإرهابية من الأراضي السورية على قضاء قارقاميش".

وأعلنت مصادر رسمية تركية أن القصف نفذته عناصر تنظيم PKK/YPG الإرهابي من الأراضي السورية.

وقالت مصادر إن الصواريخ أصابت مدرسة ثانوية ومنزلَين وشاحنة.

من جانبه قال والي غازي عنتاب داوود غل، إن الإرهابيين أطلقوا القذائف من شرقي نهر الفرات.

وكتب في تغريدة على تويتر، أن القوات التركية ردّت بالمثل على مصادر النيران.

ويتزامن هذا الاستهداف مع عملية "المخلب-السيف" الجوية التي أطلقتها القوات التركية فجر الأحد، ضد مواقع للإرهابيين شمالي العراق وسوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيانٍ، إن العملية تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على الحق المشروع في الدفاع عن النفس.