سياسة
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شاهد | 46 قتيلاً ونحو 700 جريح في زلزال ضرب جزيرة جاوة الإندونيسية
قُتل 46 شخصاً وأصيب نحو 700 على الأقل جراء الزلزال القوي الذي ضرب الاثنين جزيرة جاوة الإندونيسية.
شاهد | 46 قتيلاً ونحو 700 جريح في زلزال ضرب جزيرة جاوة الإندونيسية
تتعرض إندونيسيا للزلازل بشكل متكرر بسبب موقعها الجغرافي/ صورة: AP
21 نوفمبر 2022

لقي نحو 46 شخصاً حتفهم وأصيب نحو 700 على الأقل بجروح، في زلزال ضرب جزيرة جاوة الإندونيسية الاثنين حسبما ذكر مسؤول محلي في البلدة، التي لحقت بها أسوأ الأضرار، لوسيلة إعلام محلية.

وأفاد مسؤولون حكوميون بارتفاع حصيلة ضحايا زلزال جزيرة جاوة في إندونيسيا إلى 46 قتيلاً ونحو 700 مصاب. وجاء ذلك بعد إعلان رئيس إدارة بلدة سيانجور، هرمان سوهرمان لشبكة مترو التلفزيونية قائلاً: "المعلومات التي حصلت عليها حتى الآن، في هذا المستشفى وحده، لقي نحو 20 شخصاً حتفهم فيما يعالّج 300 شخص على الأقل. غالبيتهم أصيبوا بكسور جراء مبان دُمرت".

وكانت وكالة الأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية أفادت في وقت سابق بأن شدة الزلزال بلغت 5,6 درجات وبأنه ضرب قرب بلدة سيانجور التي تبعد مسافة 100 كيلومتر عن جاكرتا.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، توفي 37 شخصاً على الأقل، في زلزال قوي ضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية.

وغالباً تشهد إندونيسيا زلازل متكررة بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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