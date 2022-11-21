لقي نحو 46 شخصاً حتفهم وأصيب نحو 700 على الأقل بجروح، في زلزال ضرب جزيرة جاوة الإندونيسية الاثنين حسبما ذكر مسؤول محلي في البلدة، التي لحقت بها أسوأ الأضرار، لوسيلة إعلام محلية.

وأفاد مسؤولون حكوميون بارتفاع حصيلة ضحايا زلزال جزيرة جاوة في إندونيسيا إلى 46 قتيلاً ونحو 700 مصاب. وجاء ذلك بعد إعلان رئيس إدارة بلدة سيانجور، هرمان سوهرمان لشبكة مترو التلفزيونية قائلاً: "المعلومات التي حصلت عليها حتى الآن، في هذا المستشفى وحده، لقي نحو 20 شخصاً حتفهم فيما يعالّج 300 شخص على الأقل. غالبيتهم أصيبوا بكسور جراء مبان دُمرت".

وكانت وكالة الأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية أفادت في وقت سابق بأن شدة الزلزال بلغت 5,6 درجات وبأنه ضرب قرب بلدة سيانجور التي تبعد مسافة 100 كيلومتر عن جاكرتا.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، توفي 37 شخصاً على الأقل، في زلزال قوي ضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية.

وغالباً تشهد إندونيسيا زلازل متكررة بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ.