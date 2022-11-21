نفى وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، صحة مزاعم فتح تحقيق بحق تركيا بتهم غسيل أموال وإدراجها على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي.

جاء ذلك عبر حسابه على تويتر الاثنين بشأن إجراءات تركيا بخصوص مكافحة غسيل الأموال.

وأكد نباتي استمرار وزارة الخزانة والمالية التركية حالياً في مكافحة غاسلي الأموال وممولي الإرهاب وكافة تنظيمات الجريمة بكل حزم كما كانت سابقاً.

وشدد نباتي على أن البيان الإعلامي للمجموعة الصادر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أقر بشكل واضح أن تركيا اتخذت خطوات إيجابية وإضافية بخصوص الموضوع.

وأضاف: "جاء في البيان أن تركيا قدمت مستوى عالياً من الالتزام السياسي لتطوير منهجها ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخذت خطوات بهذا الصدد".

وأكد نباتي أن تركيا تُعتبر متوافقة على نطاق واسع مع جميع معايير مجموعة العمل المالي ذات الأهمية الخاصة.

وقال: "المزاعم غير الواقعية بأن تحقيقاً مالياً دولياً سيُفتح ضد بلدنا لا أساس لها وتضر أيضاً بسمعة تركيا، وغير وارد على الإطلاق مسألة فتح تحقيق مالي ضد بلدنا أو وضعها على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي".

وأردف: "يجب أن يعتبر التقرير الذي أعده ممثل حزب سياسي ويشبه تقريباً النشرة الإعلامية للتنظيمات الإرهابية، تعبيراً عن الانزعاج من كفاح بلادنا ضد الإرهاب في كل المجالات والنجاحات التي حققتها في هذا الكفاح".