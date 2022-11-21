سياسة
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أردوغان: "المخلب-السيف" لن تكون جوية فقط وسنقرر بشأن مشاركة قوات برية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه من غير الوارد أن تقتصر "المخلب-السيف" على الضربات الجوية وسنتخذ القرار والخطوة بشأن حجم القوات البرية التي يجب أن تنضم إلى العملية.
أردوغان: "المخلب-السيف" لن تكون جوية فقط وسنقرر بشأن مشاركة قوات برية
الرئيس التركي يقول أن عملية "المخلب-السيف" ضد مواقع الإرهابيين شمالي سوريا والعراق لن تقتصر على الضربات الجوية / صورة: AA
21 نوفمبر 2022

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن عملية "المخلب-السيف" ضد مواقع الإرهابيين شمالي سوريا والعراق لن تقتصر على الضربات الجوية.

جاء ذلك خلال إجابته على أسئلة الصحفيين في الطائرة في أثناء عودته من قطر التي زارها الأحد للمشاركة في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وأشار أردوغان إلى تدمير 12 هدفاً تابعاً للإرهابيين المتمركزين في مدينة عين العرب (كوباني) شمالي سوريا، مشدداً على عدم وجود قيود بهذا الصدد وأن استمرار العملية وارد.

وقال: "لم نتكلم عبثًا عندما قلنا إننا سنأتي على حين غرة، واتخذنا هذه الخطوة عندما حان الوقت المخطط والمنتظر".

وأضاف: "من غير الوارد أن تقتصر (العمليات) على العملية (الضربات) الجوية وسنتخذ القرار والخطوة بشأن حجم القوات البرية التي يجب أن تنضم للعملية".

وأكد الرئيس التركي عدم إجراء أي محادثات مع الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين بخصوص العملية.

وأردف: "جهاز الأمن التركي يقرر ويتخذ خطواته، ولا ننتظر الإذن من أحد وعلى الولايات المتحدة أن تعرفنا جيداً بعد الآن".​​ ​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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