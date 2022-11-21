أصدرت رئاسة إدارة الهجرة التركية الاثنين بياناً قالت فيه إن المقطع المتداول مؤخراً حول 3 سيّاح بشارع الاستقلال جرى تصويره قبل التفجير الإرهابي، معتبرة أن نشره عقب الحادثة "عمل غير مسؤول وتحريضي".

ويظهر في المقطع المصور الذي يشير إليه بيان إدارة الهجرة 3 سياح وهم يصورون مقطعاً بشارع الاستقلال وسط إسطنبول.

وأوضح البيان أنه نتيجة للتحريات الأمنية تبين أن المقطع المتداول جرى تصويره قبل وقوع التفجير الإرهابي بهدف "المزاح".

وأكد أن نشر المقطع المصور عقب أيام من التفجير الإرهابي "عمل غير مسؤول وتحريضي".

وأشار إلى أن محتوى المقطع المصور المذكور عبارة عن "مزاح حول السرقة".

وحذّر من أن نشر المقطع المصور بشكل "تحريضي وسوء نية"، يضر بأجواء الاستقرار في تركيا، ويؤدي إلى الصدام بين المواطنين والسياح والأجانب.

وأفاد ببدء "الإجراءات الإدارية اللازمة حول هذا التصرف غير المسؤول".

ولفت بيان إدارة الهجرة إلى أن الأشخاص الـ3 الذين يظهرون في المقطع المصور غادر منهم اثنان تركيا يومَي 8 و10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فيما تتواصل الإجراءات الإدارية لتأمين خروج الشخص الثالث من البلاد.

وأكد أن إدارة الهجرة تنفذ الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة بحق كل "التصرفات الفردية" المماثلة التي قالت إن من غير الممكن تعميمها على جميع الأجانب في البلاد.