سياسة
2 دقيقة قراءة
“عمل تحريضي وغير مسؤول“.. تركيا سترحّل مصوّر فيديو ساخر في شارع استقلال
أصدرت رئاسة إدارة الهجرة التركية الاثنين بياناً قالت فيه إن المقطع المتداول مؤخراً حول 3 سيّاح بشارع الاستقلال جرى تصويره قبل التفجير الإرهابي، معتبرة أن نشره عقب الحادثة "عمل غير مسؤول وتحريضي".
“عمل تحريضي وغير مسؤول“.. تركيا سترحّل مصوّر فيديو ساخر في شارع استقلال
إدارة الهجرة التركية تصدر بياناً حول مقطع متداول لسيّاح في شارع الاستقلال / صورة: AFP
21 نوفمبر 2022

أصدرت رئاسة إدارة الهجرة التركية الاثنين بياناً قالت فيه إن المقطع المتداول مؤخراً حول 3 سيّاح بشارع الاستقلال جرى تصويره قبل التفجير الإرهابي، معتبرة أن نشره عقب الحادثة "عمل غير مسؤول وتحريضي".

ويظهر في المقطع المصور الذي يشير إليه بيان إدارة الهجرة 3 سياح وهم يصورون مقطعاً بشارع الاستقلال وسط إسطنبول.

وأوضح البيان أنه نتيجة للتحريات الأمنية تبين أن المقطع المتداول جرى تصويره قبل وقوع التفجير الإرهابي بهدف "المزاح".

وأكد أن نشر المقطع المصور عقب أيام من التفجير الإرهابي "عمل غير مسؤول وتحريضي".

وأشار إلى أن محتوى المقطع المصور المذكور عبارة عن "مزاح حول السرقة".

وحذّر من أن نشر المقطع المصور بشكل "تحريضي وسوء نية"، يضر بأجواء الاستقرار في تركيا، ويؤدي إلى الصدام بين المواطنين والسياح والأجانب.

وأفاد ببدء "الإجراءات الإدارية اللازمة حول هذا التصرف غير المسؤول".

ولفت بيان إدارة الهجرة إلى أن الأشخاص الـ3 الذين يظهرون في المقطع المصور غادر منهم اثنان تركيا يومَي 8 و10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فيما تتواصل الإجراءات الإدارية لتأمين خروج الشخص الثالث من البلاد.

وأكد أن إدارة الهجرة تنفذ الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة بحق كل "التصرفات الفردية" المماثلة التي قالت إن من غير الممكن تعميمها على جميع الأجانب في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us