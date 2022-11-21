قالت الرئاسة المصرية إنه جرى التوافق بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على أن يكون لقاءهما في الدوحة بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك وفق بيان نشره المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي الاثنين على صفحته الرسمية عبر فيسبوك.

وأفاد البيان بأن "الرئيس السيسي تصافح مع الرئيس أردوغان بالدوحة، حيث جرى التأكيد المتبادل لعمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي".

وأضاف: "كما جرى التوافق على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين".

والأحد وصف الرئيس التركي لقاءه نظيره المصري في قطر بأنه خطوة أولى جرى اتخاذها لإطلاق مسار جديد بين البلدين.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة أثناء رحلة عودته من قطر بعد مشاركته في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقال الرئيس أردوغان: "أنا أنظر إلى الأمر بهذا الشكل، لم يكن لقاء بين زعيمَي مصر وتركيا. الروابط القائمة في الماضي بين الشعبين التركي والمصري هامة جداً لنا، فما الذي يمنع أن تكون كذلك مجدداً، وقدمنا مؤشرات بهذا الاتجاه".

وأضاف: "آمل أن نمضي بالمرحلة التي بدأت بين وزرائنا إلى نقطة جيدة لاحقاً عبر محادثات رفيعة المستوى".

كما أكد الرئيس التركي أنّ مطلب بلاده الوحيد من المصريين بالتوازي مع اللقاءات بين البلدين أنّ يقولوا لمن يتخذ مواقف معادية ضد تركيا في منطقة المتوسط: "نريد إرساء السلام في المنطقة".

وقال: "إن لم يحدث شيء طارئ فسنتخذ هذه الخطوة بخير إن شاء الله".