سياسة
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برلين: نتضامن مع تركيا ونتعامل بجدية مع مؤشرات وقوف PKK وراء تفجير إسطنبول
أعلن متحدث وزارة الخارجية الألمانية أن بلاده تتعامل بجدية مع المؤشرات التي تفيد بضلوع تنظيم PKK الإرهابي في تفجير إسطنبول. وأكّد أنّ تركيا تستخدم حقها في الدفاع عن النفس، تعليقاً على الغارة الجوية التركية على مواقع الإرهابيين شمالي سوريا والعراق.
برلين: نتضامن مع تركيا ونتعامل بجدية مع مؤشرات وقوف PKK وراء تفجير إسطنبول
شارع إستقلال التاريخي الذي حدث فيه التفجير الإرهابي من قبل تنظيم "PKK". / صورة: AA
21 نوفمبر 2022

أعلن متحدث وزارة الخارجية الألمانية كريستوفر برغر أن بلاده تتعامل بجدية مع المؤشرات التي تفيد بضلوع تنظيم PKK الإرهابي في هجوم إسطنبول.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده في العاصمة برلين أكّد برغر أنّ بلاده أعربت عن تضامنها مع تركيا بعد الهجوم الذي وقع في شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول.

وأفاد بأنّ الاتحاد الأوروبي يعتبر PKK تنظيماً إرهابياً، وأنّ تركيا تستخدم حقها في الدفاع عن النفس، تعليقاً على الغارة الجوية التركية على مواقع الإرهابيين شمالي سوريا والعراق.

ودعا برغر تركيا إلى "الاعتدال واحترام القوانين الدولية في هذا الإطار".

ووقع التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال في 13 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري وأدّى إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة 81 آخرين.

والاثنين المنصرم أعلنت مديرية الأمن العامة في إسطنبول أن منفذة التفجير أحلام البشير اعترفت في أثناء التحقيق بانتمائها إلى تنظيم PKK/YPG/PYD الإرهابي.

وذكر بيان مديرية الأمن أن البشير تلقت تعليمات بتنفيذ العملية من مقر التنظيم الإرهابي في مدينة عين العرب السورية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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