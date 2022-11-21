سياسة
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7 منتخبات أوروبية تتراجع عن ارتداء شارات دعم المثلية خلال مونديال قطر
بعد تحذيرات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بفرض عقوبات على المخالفين قررت 7 منتخبات أوروبية التراجع عن ارتداء شارات داعمة للمثلية خلال مبارايات كأس العالم المقامة في قطر.
7 منتخبات أوروبية تتراجع عن ارتداء شارات دعم المثلية خلال مونديال قطر
منتخب إنجلترا قبل انطلاق مباراته مع المنتخب الإيراني بمونديال قطر / صورة: AP
21 نوفمبر 2022

تراجعت 7 منتخبات أوروبية عن ارتداء الشارات الداعمة للمثلية الجنسية خلال مباريات كأس العالم خشية العقوبات التي أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اعتزامه فرضها على المخالفين خلال مونديال قطر 2022.

وقالت المنتخبات السبعة في بيان مشترك: "بصفتنا اتحادات وطنية لا يمكننا وضع لاعبينا في موقف قد يتعرضون خلاله لعقوبات، بما في ذلك الإنذارات، منذ نزولهم إلى أرض الملعب"، حسبما نقلت وكالة أسوشيتيد برس.

وصدر البيان عن منتخبات إنجلترا وألمانيا وبلجيكا وهولندا والدنمارك وويلز وسويسرا.

ووجه البيان نداء إلى قائدي المنتخبات "بعدم محاولة ارتداء شارات اليد الداعمة للمثلية في مباريات كأس العالم 2022".

وتابع البيان: "الاتحاد الدولي لكرة القدم كان واضحاً في أنه سيفرض عقوبات رياضية إذا ارتدى قائدو المنتخبات شارات (حب واحد-وان لاف) الداعمة للمثلية".

وفي السياق أشار البيان إلى أن الاتحادات كانت مستعدة لدفع غرامات مالية في حالة ارتداء هذه الشارات، غير أنهم تراجعوا عن موقفهم خوفاً "من وضع اللاعبين في موقف قد يجري فيه حجزهم أو حتى إجبارهم على مغادرة الملعب".

وأردفوا: "نشعر بالإحباط الشديد من قرار فيفا الذي نعتقد أنه غير مسبوق".

وفي السياق قال الاتحاد الهولندي لكرة القدم في بيان منفصل: "أولويتنا الأولى في كأس العالم هي الفوز بالمباريات".

وخاطب الجماهير الهولندية قائلاً: "أنت لا تريد أن يبدأ قائد الفريق المباراة ببطاقة صفراء".

ويأتي تراجع المنتخب الهولندي عن قرار ارتداء الشارة، بينما كانت مبادرة دعم المثليين تأسست في هولندا عام 2020 .

مصدر:TRT عربي - وكالات
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