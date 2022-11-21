سياسة
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المنتخب الإيراني يمتنع عن أداء النشيد الوطني بمباراته أمام إنجلترا
امتنع لاعبو المنتخب الإيراني عن أداء النشيد الوطني قبل مواجهة المنتخب الإنجليزي ضمن مونديال قطر 2022، تضامناً مع الاحتجاجات التي تشهدها بلادهم منذ شهرين عقب وفاة مهسا أميني بعد توقيفها من شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للّباس في إيران.
المنتخب الإيراني يمتنع عن أداء النشيد الوطني بمباراته أمام إنجلترا
تضامناً مع مهسا أميني.. المنتخب الإيراني يمتنع عن أداء النشيد الوطني / صورة: AFP
21 نوفمبر 2022

امتنع لاعبو المنتخب الإيراني الـ11 عن أداء النشيد الوطني خلال عزفه، قبيل مواجهة "تيم ملّي" أمام إنجلترا في باكورة مبارياتهم ضمن مونديال قطر 2022 في كرة القدم، تضامناً مع الاحتجاجات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية.

وتشهد إيران منذ قرابة شهرين احتجاجات تلت وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للّباس في الجمهورية الإسلامية.

ومع خطوة اللاعبين علَت أصوات الجماهير المشجعة لإيران في الملعب، فيما بدت الدموع ظاهرة على وجوه البعض.

وقبل أربعة أيام من المباراة كان قائد المنتخب علي رضا جهانبخش أشار إلى أنه تجري مناقشة مسألة أداء النشيد الوطني من عدمه وأن القرار سيُتَّخذ جماعياً.

وسبق للمدرب البرتغالي لإيران كارلوس كيروش أن قال الثلاثاء إن للاعبيه "الحق في التعبير" عن آرائهم لكن مع احترام "روح اللعبة وقوانين فيفا... وفقاً لهذه المبادئ والقيم، لكل شخص الحق في التعبير عن نفسه".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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