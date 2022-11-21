سياسة
2 دقيقة قراءة
سوناك: لا تساهل بموقف بريطانيا من الهجرة والخروج من الاتحاد الأوروبي
رفض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك دعوات تحسين العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي وتخفيف قيود قوانين الهجرة، مؤكداً أن المملكة المتحدة لن تسعى إلى أي علاقة مع أوروبا تعتمد على التزام قوانين الاتحاد الأوروبي".
سوناك: لا تساهل بموقف بريطانيا من الهجرة والخروج من الاتحاد الأوروبي
سوناك قال إنه مؤيد لمواصلة بريطانيا تنفيذ أجندتها حول اللوائح التنظيمية والهجرة / صورة: AFP
21 نوفمبر 2022

رفض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك دعوات من الشركات لتحسين العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي وتخفيف قيود قوانين الهجرة لدعم تعزيز النمو، مشيراً إلى أن الخروج من الاتحاد الأوروبي عاد بالنفع بالفعل على البلاد.

وقال سوناك لقادة الشركات في مؤتمر اتحاد الصناعات البريطاني، اليوم الاثنين إنه "بلا شك" مؤيد لمواصلة بريطانيا تنفيذ أجندتها حول اللوائح التنظيمية والهجرة.

وقال سوناك: "أما التجارة فدعوني أقل هذا بشكل واضح.. في قيادتي، لن تسعى المملكة المتحدة إلى أي علاقة مع أوروبا تعتمد على التزام قوانين الاتحاد الأوروبي".

وقال وزير المالية جيريمي هانت الأسبوع الماضي إنه واثق من أن بريطانيا ستستطيع إزاحة "الأغلبية العظمى" من الحواجز للتجارة مع الاتحاد الأوروبي، من دون إعادة الانضمام إلى سوقه الموحدة.

ولكن كان رأي آخر لسوناك الذي قال إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ساعدها في التمتع بمزيد من المرونة في اللوائح التنظيمية للأعمال التجارية وإن الخروج كان ضرورياً لتأمين "السيطرة المناسبة" على حدود الدولة.

وأضاف: "نحتاج إلى لوائح ملائمة للمستقبل تضمن أن هذه الدولة يمكن أن تكون قائدة في الصناعات التي ستوفر وظائف ونمواً في المستقبل. وامتلاك الحرية التنظيمية لفعل ذلك هو فرصة مهمة يتيحها الخروج من الاتحاد الأوروبي".

وأكد سوناك الحاجة إلى التصدي للهجرة غير الشرعية لبناء الثقة بنظام الهجرة البريطاني، وهو نظام يأمل أن يكون منارة تهتدي إليها المواهب حول العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us