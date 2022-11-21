استدعت وزارة الخارجية التركية الاثنين السفير السويدي في أنقرة استافان هيرستروم احتجاجاً على عرض مشاهد تضمنت دعاية تنظيم PKK الإرهابي على مبنى السفارة التركية في استوكهولم.

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن عناصر على صلة بتنظيم PKK الإرهابي عرضت اليوم مشاهد على مبنى السفارة التركية في استوكهولم تتضمن دعاية للتنظيم الإرهابي ومحتوى مسيئاً إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وعقب الحادثة استدعت الخارجية التركية السفير السويدي إلى مقر الوزارة وأبلغته تنديد أنقرة بهذا العمل وطلبها فتح تحقيق بهذا الخصوص.

وأكّدت الخارجية للسفير السويدي ضرورة تحديد الفاعلين المتورطين في هذا العمل واتخاذ التدابير اللازمة، وتطلعها إلى رؤية خطوات ملموسة في ضوء التعهدات بالمذكرة الثلاثية بين تركيا والسويد وفنلندا.

وأواخر يونيو/حزيران الماضي وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في الناتو، تعهدا فيها بالتعاون التام مع أنقرة بمكافحة التنظيمات الإرهابية.