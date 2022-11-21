قال وزير التجارة والصناعة المغربي رياض مزور إن علاقات بلاده التجارية مع تركيا تشهد "تحولًا كبيراً" وتحقق فيها الكثير من الإيجابيات.

جاء ذلك في كلمة له خلال مناقشة مشروع موازنة 2022 في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي) في العاصمة الرباط.

وقال مزور: "كان نقاش كبير مع تركيا حول المبادلات التجارية وتحققت أشياء إيجابية كثيرة".

وتابع: "اليوم نرى تحولاً كبيراً في العلاقات التجارية مع تركيا، العجز التجاري لا يزال كبيراً بين البلدين، لكن المغرب يجلب استثمارات كبيرة من تركيا".

وزاد: "الأتراك أصبحوا يستثمرون بقوة في قطاع الصناعة ببلدنا، وحدهم أو بالشراكة مع المستثمرين المغاربة".

وأوضح مزور أن "الأتراك يستثمرون في عدة قطاعات بالمغرب، منها النسيج والصناعة والصناعات الغذائية وقطاع السيارات".​​​​​​​