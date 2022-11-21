تلقّت قطر الاثنين تهنئة وإشادات واسعة من دول عدة، بينها تركيا ومصر والإمارات، بمناسبة "النجاح الباهر" لانطلاق كأس العالم لكرة القدم في الدوحة.

والأحد انطلقت بطولة كأس العالم لكرة القدم بمباراة الافتتاح بين منتخبَي قطر والإكوادور على ملعب "البيت" بالعاصمة، بحضور زعماء دول أبرزهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقادة عرب.

ووفق وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أشاد سفير تركيا لدى الدوحة مصطفى كوكصو بالافتتاح، ووصفه بالـ"أسطوري".

ولفت إلى أن الافتتاح "قدّم رسائل إنسانية وحضارية تعزز التقارب بين الشعوب والثقافات في العالم أجمع، وجمع بين عبق الشرق بنكهة قطرية مميزة إلى جانب عروض مبهرة تخللتها معانٍ ركزت على الوحدة والتعايش والاحترام المتبادل".

وأكّد كوكصو أن حضور أردوغان حفل الافتتاح مع وفد كبير من الوزراء والمسؤولين الأتراك، كان "رسالة دعم صادقة للشقيقة والصديقة قطر في هذا اليوم التاريخي".

بدوره هنّأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي حضر افتتاح المونديال، "الدوحة قيادةً وشعباً، على نجاح حفل الافتتاح وانطلاق البطولة بشكل مشرّف يليق بمكانة الدول العربية"، وذلك خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفق بيان للرئاسة المصرية، صدر الاثنين.

بدوره قدّم سفير مصر لدى قطر عمرو الشربيني التهنئة لقطر أميراً وحكومةً وشعباً على "التنظيم المشرّف للبطولة"، مؤكداً أن "تنظيمه بشكل متميز سيبقى محلّ فخر واعتزاز لكلّ عربي، وإنجازاً تاريخياً كبيراً" وفق وكالة الأنباء القطرية.

من جانبه هنّأ رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الاثنين أمير قطر، وتمنى التوفيق والنجاح للاستضافة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية.

كذلك هنأ رئيس مجلس الوزراء العرقي محمد السوداني، الإثنين، الدوحة، وغرّد قائلاً: "نهنئ قطر، شعباً وقيادة، على افتتاح كأس العالم"، وفق وكالة الأنباء العراقية.

كما هنأ مجلس الوزراء الكويتي الاثنين قطر على "النجاح المبهر" لحفل الافتتاح، وقال إن "قطر جسّدت من خلال حفل الافتتاح بكل كفاءة واقتدار قدرتها على استضافة هذه الفاعلية الرياضية الاستثنائية".

وجاءت التهنئة الكويتية التي نقلتها وكالة الأنباء الرسمية غداة تقديم ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة لأمير قطر.

والأحد هنّأ ملك الأردن عبد الله الثاني في تغريدة عبر تويتر أمير قطر على "فاعليات الافتتاح الجميلة" للمونديال، واصفاً الأمر بأنه "إنجاز".

من جانبه أشاد بالحفل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي حضر الافتتاح، وقال عبر تويتر: "من حق قطر الشقيقة أن تفخر بنجاحها الثابت في التنظيم، ومن حقنا أيضاً أن نفخر بتمثيلها الرفيع لأشقائنا العرب وكسبها الرهان، ألف مبروك لأخي الأمير تميم ولكلّ الشعب القطري".

وفي السياق أيضاً بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان برقية لأمير قطر، هنّأه فيها بـ"النجاح في الإعداد المبهر والتنظيم الأنيق لهذه البطولة".

كذلك توجّه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد إلى أمير قطر قائلاً: "نهنئكم على حفل الافتتاح المبهر للمونديال والترتيبات الرائعة له".

كما بعث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" إسماعيل هنية ببرقية تهنئة لأمير قطر بنجاح افتتاح المونديال، وقال إنه "إنجاز كبير ورائد أبهر الجميع"، وفق بيان للحركة.

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، في أول نسخة للبطولة في الشرق الأوسط وفي دولة عربية.