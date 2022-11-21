سياسة
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توافق ألماني-أمريكي بتحويل التركيز مع إيران من الملف النووي إلى "دعم الشعب"
أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن بلاده تتفق مع واشنطن في تحويل تركيزها مع إيران بعيداً عن إحياء الاتفاق النووي إلى دعم الشعب وزيادة الضغوط على النظام الإيراني.
توافق ألماني-أمريكي بتحويل التركيز مع إيران من الملف النووي إلى "دعم الشعب"
تتهم قوى غربية إيران بطرح طلبات غير منطقية بعدما بدا أن كل الأطراف أوشكت على التوصل إلى اتفاق / صورة: Getty Images
21 نوفمبر 2022

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن بلاده تتفق مع الولايات المتحدة في تحويل تركيزها بعيداً عن إحياء الاتفاق النووي مع إيران إلى "دعم الشعب الإيراني".

وقال المتحدث في مؤتمر صحفي روتيني للحكومة "نتحرك بالفعل وفقاً لذات المسارات".

وأضاف: "حالياً تركيزنا منصب على دعم الشعب الإيراني وممارسة الضغوط على النظام الحاكم الإيراني لوقف قمع حقوق شعبه".

ووصلت المحادثات إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وقوى عالمية إلى طريق مسدود منذ سبتمبر/أيلول.

وتتهم قوى غربية إيران بطرح طلبات غير منطقية بعدما بدا أن كل الأطراف أوشكت على التوصل إلى اتفاق.

وقال روبرت مالي المبعوث الأمريكي المعني بالملف الإيراني هذا الشهر إن إدارة الرئيس جو بايدن ستترك الباب مفتوحاً أمام استئناف الدبلوماسية "، وأضاف: "لكن الآن ستواصل واشنطن تطبيق سياسة فرض العقوبات وممارسة الضغط".

واندلعت مظاهرات مناهضة للحكومة في إيران في سبتمبر/أيلول بسبب وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني وهي رهن احتجاز الشرطة التي اعتقلتها بسبب ما قالت إنه انتهاك لقواعد الزي.

وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا عقوبات بسبب مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان وبيع طائرات مسيرة لروسيا منذ إعلان روسيا الحرب على أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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