سياسة
2 دقيقة قراءة
عملية المخلب-السيف.. تركيا تحيّد 184 إرهابياً وتدمر 89 هدفاً لـPKK
أعلن وزير الدفاع التركي تحييد 184 إرهابياً وتدمير 89 هدفاً، منها ملاجئ ومخابئ وكهوف وأنفاق ومستودعات تابعة للإرهابيين منذ انطلاق عملية المخلب-السيف بدعم بري وجوي. وتجري العملية بموجب تعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان حول وجوب تدمير الإرهاب في مصدره.
عملية المخلب-السيف.. تركيا تحيّد 184 إرهابياً وتدمر 89 هدفاً لـPKK
وزير الدفاع التركي خلوصي أقار / صورة: AA
22 نوفمبر 2022

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الاثنين تحييد 184 إرهابياً منذ انطلاق عملية المخلب-السيف بدعم بري وجوي فجر الأحد.

جاء ذلك في كلمة خلال وجوده بمركز العمليات التابع لقيادة القوات البرية برفقة رئيس هيئة الأركان يشار غولر وقادة القوات البرية والبحرية والجوية.

وأوضح أقار أنه جرى خلال عملية المخلب-السيف استهداف مناطق قنديل وآسوس وهاكورك في شمال العراق وعين العرب ومنبج ومنطقة زور مغار وتل رفعت والجزيرة والمالكية في شمال سوريا.

وأضاف أقار أنه جرى تدمير 89 هدفاً، منها ملاجئ ومخابئ وكهوف وأنفاق ومستودعات تابعة للإرهابيين في المرحلة الأولى من العملية.

وذكر أقار أن الأنشطة العسكرية تجري بموجب تعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان حول وجوب "تدمير الإرهاب في مصدره".

وتابع قائلاً: "الإرهابيون الذين لم يتمكنوا من مواجهة جنودنا، نفذوا محاولات دنيئة. إنهم في حالة ذعر وخوف. سنواصل ما يلزم لجعل انهيار التنظيم الإرهابي (PKK/YPG) دائماً".

وفجر الأحد أعلنت وزارة الدفاع التركية شن قواتها عملية المخلب-السيف الجوية ضد مواقع للإرهابيين شمالي العراق وسوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us