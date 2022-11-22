أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الاثنين تحييد 184 إرهابياً منذ انطلاق عملية المخلب-السيف بدعم بري وجوي فجر الأحد.

جاء ذلك في كلمة خلال وجوده بمركز العمليات التابع لقيادة القوات البرية برفقة رئيس هيئة الأركان يشار غولر وقادة القوات البرية والبحرية والجوية.

وأوضح أقار أنه جرى خلال عملية المخلب-السيف استهداف مناطق قنديل وآسوس وهاكورك في شمال العراق وعين العرب ومنبج ومنطقة زور مغار وتل رفعت والجزيرة والمالكية في شمال سوريا.

وأضاف أقار أنه جرى تدمير 89 هدفاً، منها ملاجئ ومخابئ وكهوف وأنفاق ومستودعات تابعة للإرهابيين في المرحلة الأولى من العملية.

وذكر أقار أن الأنشطة العسكرية تجري بموجب تعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان حول وجوب "تدمير الإرهاب في مصدره".

وتابع قائلاً: "الإرهابيون الذين لم يتمكنوا من مواجهة جنودنا، نفذوا محاولات دنيئة. إنهم في حالة ذعر وخوف. سنواصل ما يلزم لجعل انهيار التنظيم الإرهابي (PKK/YPG) دائماً".

وفجر الأحد أعلنت وزارة الدفاع التركية شن قواتها عملية المخلب-السيف الجوية ضد مواقع للإرهابيين شمالي العراق وسوريا.