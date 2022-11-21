نزل خبر غياب المهاجم الفرنسي من أصول جزائرية كريم بنزيما عن تشكيلة "الديوك" في مونديال قطر، بمثابة صاعقة، لا على مشجعي منتخب فرنسا فحسب بل لكل متابعي كرة القدم حول العالم، إذ كانوا ينتظرون دفاع الفائز بالكرة الذهبية مؤخراً عن لقب بلاده لنسخة مونديال 2018.

فيما ليس بنزيما وحده الذي سيغيب عن تشكيلة الفرنسيين في المونديال، بل عدد كبير من نجوم المنتخب، ليكون أبرز الفرق المشاركة التي خسرت نجومها. كما يضاف هؤلاء النجوم إلى أسماء عديدة تغيب كذلك، سواء بفعل الإصابة أو لاختيارات مدربي منتخباتهم.

بالمقابل تحضر أسماء كبيرة في عالم الكرة للمرة الأخيرة في المونديال كالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وعزمهم على تتويج مسيرتهم الكروية بالكأس الغالية.

بنزيما.. ضياع حلم آخر مونديال

أعلن الاتحاد الفرنسي الأحد عن إصابة مهجم منتخب فرنسا وهداف نادي ريال مدريد كريم بنزيما في أثناء حصة تدريبية تجهيزاً لمقابلته القادمة في المونديال ضد نظيره الأسترالي. إصابة، حسب الطاقم الطبي للمنتخب، "تتطلب فترة للتعافي تصل إلى ثلاثة أسابيع"، وبالتالي سيغيب بنزيما عن المونديال، الذي كان يمني النفس بأن يكون الأخير له قبل اعتزاله.

وعلى حسابه في إنستغرام كتب بنزيما رسالة مؤثرة قال فيها: "لم أستسلم في حياتي أبداً، لكن الليلة يجب أن أفكر في الفريق كما فعلت دوماً. المنطق يفرض عليَّ ترك مكاني لشخص يمكنه أن يساعد فريقنا لتقديم كأس عالم جيدة". بينما عبَّر مدرب "الديوك" ديدييه ديشان عن عدم تمكن اللاعب من الالتحاق بفريقه.

بوغبا وكانتي.. غياب أبطال العالم

ولا تقف معاناة المنتخب الفرنسي عند غياب بنزيما فحسب بل تغيب الإصابات نجمَي خط الوسط الفائزين بلقب كأس العالم السابقة لاعب يوفانتوس الإيطالي بول بوغبا ولاعب تشيلسي الإنجليزي نغولو كانتي.

بالمقابل يدفع غياب هذين النجمين المدرب ديدييه ديشان إلى بث نفس جديد في المنتخب، إذ أشرك لاعبين شابين هما لاعبا نادي ريال مدريد أورليان تشواميني وإدواردو كامافينغا.

ماني.. أو أوجاع السينغال

ورغم المتاعب التي خلقتها كتيبة "أسود التيرانغا" في أول مباراة بمونديال قطر ضد المنتخب الهولندي فإن الفراغ الذي تركه غياب المهاجم ساديو ماني ظل ظاهراً يؤشر عليه فشل السنغاليين في التهديف، لتنتهي المباراة بهزيمتهم في الدقائق الأخيرة بهدفين لصفر.

وأصيب ساديو ماني خلال آخر مباراة له مع ناديه باييرن ميونيخ برسم الدوري الألماني ضد فيردر بريمن في 8 نوفمبر/تشرين الثاني. وفي البداية قال الاتحاد السنغالي لكرة القدم إن ماني سيغيب عن "مبارياته الأولى" في مونديال قطر، قبل أن يؤكد بعد إجراء فحص آخر بالرنين المغناطيسي أن المهاجم يحتاج إلى تدخل جراحي.

راموس.. ضحية إنريكي

وعكس اللاعبين الآخرين الذين غيبتهم الإصابة يغيب مدافع نادي باري سان جيرمان الإسباني سيرخيو راموس عن تشكيلة "لاروخا" بعد أن رفض مدرب المنتخب لويس أنريكي استدعاءه للمشاركة.

وكان راموس يمني النفس بالمشاركة إلى جانب المنتخب الإسباني في قطر، وهو ما عبر عنه في تصريح صحفي سابق بالقول: "الجميع يعرف ما الذي يعنيه لي الدفاع عن ألوان المنتخب الوطني، وبعد موسم صعب أشعر بأنني في حالة جيدة مجدداً، ألعب مجدداً ومتاح، لا أزال أتمنى العودة إلى الفريق، وأحلم بكأس العالم".

غير أن المدرب لويس أنريكي برر استبعاده قائلاً: "أمر جميل أن يستمر راموس باللعب، وأن يكون جاهزاً، لكن أنا أرى أن من استدعيتهم لمركز قلب الدفاع هم الأفضل (...) لقد لعب مباراة واحدة فقط مع ناديه. أتمنى أن أرى منه أداء أفضل. إنه على طريق اكتساب الثقة والتحسن بعد عدم اللعب لفترة طويلة".

أبرز الحاضرين.. أو حلم الكأس الغالية

مقابل غيابات هذه الأسماء الكبيرة تحضر أسماء أخرى في مونديال قطر تمني النفس بالنجاح في حمل الكأس الغالية. على رأسها الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي تعد هذه آخر كأس عالم يشارك فيها، ويراهن على أن يختم مسيرته الدولية بالفوز بالكأس.

وهو ما عبر عنه ميسي في تصريحات صحفية قبيل لقائه المنتخب السعودي، في أولى مبارياته يوم الثلاثاء: "كل ما قيل عن غيابي هو مجرد شائعات لا صحة لها، وقد تكون هذه آخر فرصة لي من أجل التتويج بكأس العالم، لذلك هذه البطولة تعد مختلفة لي".

حلم يرغب منافسه التقليدي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إنهاءه بضمان الكأس الأولى لمنتخب بلاده. وفي هذا الصدد صرَّح رونالدو قائلاً: "أود أن أكون اللاعب الذي يقول لميسي كش ملك. حدث ذلك في لعبة الشطرنج وفي كرة القدم سيكون مذهلاً". في إشارة إلى إعلان لشركة "لوي فويتون" جمعه مؤخراً بميسي، حيث جرى تصوير الثنائي وهما يلعبان الشطرنج.

وإضافة إلى النجمين يحضر كذلك لاعب وسط المنتخب البلجيكي ونادي مانشيستر سيتي كيفن ديبروين. الذي وضعته قرعة البطولة في مواجهة نجم آخر، هو وصيف كأس العالم السابقة والفائز بالكرة الذهبية في 2019، الكرواتي لوكا مودريتش.

كما يحضر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا على رأس التشكيلة البرازيلية التي غابت عن التتويج منذ مونديال كوريا واليابان في 2002. ويضم المنتخب البرازيلي نجماً آخر، هو مهاجم فريق ريال مدريد فينيسيوس جينيور، في أول مشاركة له في كأس العالم.