قال وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم، إن تركيا لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب.

جاء ذلك في تصريح لصحيفة اكسبريسن السويدية، على هامش مشاركته في مؤتمر التبرعات الدولي لمولدوفا في باريس.

وتطرق بيلستروم إلى عملية " المخلب-السيف" الجوية التي أطلقتها تركيا ضد معاقل الإرهابيين شمالي سوريا والعراق.

ولفت إلى أن تركيا دولة تتعرض لهجمات إرهابية والدول التي تتعرض لمثل هذه الهجمات تملك حق الدفاع عن نفسها.

واستشهد 3 مدنيين وأصيب 6 آخرون، جراء قذائف أطلقها تنظيم YPG الإرهابي من الشمال السوري، الاثنين، على قضاء قارقامش بولاية غازي عنتاب، حسب وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو.

كما أصيب جندي و7 من رجال الشرطة بجروح، الأحد، نتيجة إطلاق صواريخ على بوابة أونجوبينار الحدودية في كليس من قبل عناصر YPG الإرهابي.

وفجر الأحد أعلنت وزارة الدفاع التركية شن قواتها عملية "المخلب-السيف" الجوية ضد مواقع للإرهابيين شمالي العراق وسوريا.