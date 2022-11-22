قال والي إسطنبول علي يرلي قايا، الاثنين، إن مليوناً و584 ألف سائح أجنبي زاروا إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضح يرلي قايا في تغريدة على "تويتر" أن إجمالي عدد السياح الأجانب الذين زاروا المدينة منذ بداية العام بلغ 13 مليوناً و372 ألفاً و526 سائحاً.

وأضاف أنه وفقاً لتقرير إحصاءات السياحة تصدر الروس قائمة السياح الأكثر زيارة لإسطنبول تلاهم الألمان ثم الإيرانيون ثم الأمريكيون ثم البريطانيون.

وتعتبر مدينة إسطنبول واحدة من أهم المواقع السياحية في تركيا والعالم، إذ تضم عدداً كبيراً من مناطق الجذب الرئيسية المستمدة من وضعها التاريخي كعاصمة للإمبراطوريتين البيزنطية والعثمانية، أبرزها مسجدي السلطان أحمد وآيا صوفيا، إضافة إلى قصر طوب قابي وصهريج البازيليك وبرج غلاطة وقصر دولمه بهجه.​​​​​​​

يشار إلى أن عائدات السياحة في تركيا ارتفعت خلال أول 9 شهور من العام الجاري بنسبة 68% مقارنة بالفترة نفسها 2021، وبلغت نحو 35 مليار دولار أمريكي.