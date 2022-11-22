سياسة
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أوبك تنفي تراجعها عن خفض الإنتاج وتؤكد استمرار العمل بالقرار حتى نهاية 2023
أكد وزيرا الطاقة في السعودية والإمارات أنه لا صحة للأخبار التي تروج لتراجع تحالف "أوبك" عن قرار خفض إنتاج النفط، وأنه سيستمر العمل بالاتفاق حتى نهاية 2023.
أوبك تنفي تراجعها عن خفض الإنتاج وتؤكد استمرار العمل بالقرار حتى نهاية 2023
"أوبك" تؤكد استمرار العمل باتفاق خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2023 / صورة: Reuters
22 نوفمبر 2022

نفى وزيرا الطاقة في السعودية والإمارات، حدوث أي مناقشات خاصة بزيادة في إنتاج النفط من قبل تحالف "أوبك "، مع تأكيد استمرار العمل بالاتفاق حتى نهاية 2023.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، الاثنين، أن اجتماع "أوبك" في الرابع من ديسمبر/كانون الأول سيناقش زيادة الإنتاج بواقع يصل إلى 500 ألف برميل يومياً.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في بيان، إنه ينفي بشكل قاطع التقارير الأخيرة التي تفيد بأن المملكة تناقش مع منتجي "أوبك " الآخرين زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً.

وأضاف الوزير: "أوبك لا تناقش أي قرارات قبل اجتماعاتها.. علماً بأن الخفض الحالي ومقداره مليونا برميل يومياً من قبل أوبك سيستمر حتى نهاية عام 2023".

وأكد ابن سلمان أنه "إذا دعت الحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات بخفض الإنتاج لإعادة التوازن بين العرض والطلب، فنحن دائماً على استعداد للتدخل".

من جانبه، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، الثلاثاء، إن بلاده ملتزمة بهدف "أوبك" لدعم التوازن في السوق وسندعم أي قرار لتحقيق هذا الهدف.

ونفى المزروعي في تغريدة عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، أي مناقشات مع أعضاء "أوبك" بشأن قرار خفض الإنتاج الساري حتى 2023.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن تحالف "أوبك" بقيادة السعودية، خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إلا أن القرار واجه غضباً من الدول الغربية في مقدمتهم الولايات المتحدة.

وجرى تعديل وتيرة الاجتماعات الشهرية لتحالف أوبك لتصبح كل شهرين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، فيما جرى تمديد التعاون ضمن التحالف حتى نهاية 2023 بدلاً من نهاية العام الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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