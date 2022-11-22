سياسة
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تركيا.. عائلة كاراتاش تودّع طفلها شهيد هجوم PKK الإرهابي
في مشاهد أليمة ومؤثّرة، ودّعت عائلة كاراتاش طفلها الصغير البالغ من العمر خمس سنوات، الذي راح ضحية القصف الذي نفّذه تنظيم PKK/YPG الإرهابي. وحضر مراسم الجنازة عديد من المسؤولين والمواطنين.
تركيا.. عائلة كاراتاش تودّع طفلها شهيد هجوم PKK الإرهابي
شقيق الطفل حسن كاراتاش يبكي على نعش أخيه / صورة: AA
22 نوفمبر 2022

فقد حسن كاراتاش، البالغ من العمر 5 سنوات، حياته في الهجوم الصاروخي الذي شنه تنظيم PKK/YPG الإرهابي في منطقة كركاميش بغازي عنتاب.

ونُقل نعش حسن كاراتاش، ملفوفاً بالعلم التركي، إلى حيّ كارانفيل في المنطقة الريفية للمقاطعة بعد إتمام الإجراءات في معهد غازي عنتاب للطب الشرعي.

وفي هذه الأثناء عانقت والدة كاراتاش ديلان ووالده زكي كاراتاش وإخوته الثلاثة النعش وأذرفوا عليه الدموع.

ودُفن الطفل الصغير بعد صلاة الجنازة التي أقامها مفتي مقاطعة غازي عنتاب حسين في ساحة الحي.

وحضر مراسم الجنازة محافظ غازي عنتاب داوود غول، وقائد اللواء الخامس المدرَّع العميد حاجي خليل أوسما، وعمدة العاصمة فاطمة شاهين، ونواب حزب العدالة والتنمية محمد علي شاهين، ومحمد أردوغان، ونواب حزب الشعب الجمهوري بيرم يلمازكايا وماهير بولات، كما حضر عديد من المواطنين.

وتوفي الطفل كاراتاش جراء القصف الصاروخي الذي شنه التنظيم الإرهابي على الطابق الثاني من المنزل المكون من 3 طوابق الواقع في شارع أوكول وسط منطقة كركاميش.

كما فقدت أيشينور ألكان، وهي معلمة تبلغ من العمر 21 عاماً، حياتها في هجوم عندما كانت في طريقها إلى المدرسة. وتحدثت والدتها خيرية ألكان باكية عن أحلام ابنتها التي ربتها في ظل الفقر والصعوبات قائلة :" كانت لدى ابنتي أحلام. أرادت كثيراً أن تعمل وتكسب وتساعد الفقراء".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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