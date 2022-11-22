قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الثلاثاء، إن بلاده لن تسمح بإقامة دولة إرهابية حولها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بين وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، ونظيرته الألمانية نانسي فيزر في العاصمة التركية أنقرة، بعد اجتماع بينهما في مقر وزارة الداخلية التركية.

وعقب الاجتماع المغلق بينهما توجه الوزيران إلى مركز تنسيق الأمن والطوارئ لحضور اجتماع وفدي البلدين.

وقال صويلو إن الاجتماع كان مثمراً وبناء، مبيناً أن ألمانيا كانت وما زالت شريكاً مهماً لتركيا.

وأكد أنه منذ تولي فيزر منصبها في ألمانيا أظهرت الرغبة في التعاون الوثيق والحوار المتبادل وحل جميع المشكلات مع تركيا.

وتابع: "أنشأنا سبع آليات منفصلة حتى الآن وهي مستمرة في العمل، سنعقد الاجتماع الثامن للآليات السبع في ديسمبر (كانون الأول) المقبل".

وأردف: "واليوم ناقشنا العديد من القضايا بشكل إيجابي وأعدنا تقييم وجهة نظرنا المشتركة بشأن مكافحة الإرهاب".

من جانبها، قالت وزيرة الداخلية الألمانية: "نتضامن بشكل كامل مع تركيا وندعمها في مكافحتها للإرهاب".