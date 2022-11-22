سياسة
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أقار: تمكنّا من تحييد 3 آلاف و858 إرهابياً منذ بداية العام الحالي
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن القوات المسلحة التركية تمكنت من تحييد 3 آلاف و858 إرهابياً منذ بداية العام الحالي، في إطار عملياتها العسكرية التي تستهدف معاقل الإرهابيين داخل البلاد وشمالي سوريا والعراق.
أقار: تمكنّا من تحييد 3 آلاف و858 إرهابياً منذ بداية العام الحالي
وزير الدفاع التركي خلوصي أقار يعلن تحييد 3 آلاف و858 إرهابياً منذ بداية العام الحالي / Others
22 نوفمبر 2022

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الثلاثاء، تحييد 3 آلاف و858 إرهابياً داخل البلاد وشمالي سوريا والعراق منذ مطلع العام الحالي.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها أقار خلال مشاركته في جلسة بالبرلمان التركي لمناقشة موازنة وزارة الدفاع لعام 2023.

وأوضح أقار أن القوات المسلحة التركية تمكنت من تحييد 36 ألفاً و854 إرهابياً منذ 24 يوليو/تموز 2015.

وأضاف أن القوات التركية تكافح ضد التنظيمات الإرهابية كافة التي تهدد أمن وسلامة المواطنين ووحدة الأراضي التركية وسلامة حدودها.

وأشار إلى أن عملية "المخلب - السيف" التي بدأت فجر الأحد ضد مواقع إرهابيي PKK/YPG شمالي العراق وسوريا، تعد الأوسع والأشمل في الآونة الأخيرة.

وأكد أقار أن المقاتلات التركية المشاركة في العملية استهدفت فقط مواقع الإرهابيين في المناطق التي قصفتها.

وشدد على أن العمليات العسكرية كافة التي تنفذها تركيا خارج حدودها متوافقة مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تمنح الدول حق الدفاع عن نفسها.

ولفت إلى أن تركيا تحترم وحدة أراضي وسيادة دول الجوار، ولا تستهدف سوى التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن تركيا وسلامتها.

وتطرق أقار إلى التطورات الحاصلة في بحري إيجة والمتوسط، قائلاً: "تركيا تحترم حقوق دول الجوار وترغب في إحلال السلام عبر الحوار، بينما اليونان تواصل أنشطتها وتصريحاتها الاستفزازية".

وأوضح الوزير أن أنقرة مستعدة دائماً لحل خلافاتها مع اليونان بالحوار والطرق الدبلوماسية، وأن إظهار اليونان العزيمة والرغبة نفسيهما سيساهم في إحلال الاستقرار بالمنطقة.

وأكد أن أنقرة في الوقت نفسه لن تستغني عن حقوقها وحقوق جمهورية شمال قبرص التركية في بحري إيجة والمتوسط.

وبشأن عضوية السويد وفنلندا في حلف الناتو، أوضح أقار أن تركيا ليست ضد عضوية البلدين، لكنها تنتظر منهما الوفاء بالالتزامات التي وقعاها في 28 يونيو/حزيران الماضي بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وأضاف: "بعبارة أخرى نتوقع منهما قطع العلاقات مع الإرهابيين وإنهاء الدعم لهم، وإزالة المخاوف الأمنية لتركيا".

وشدد أقار على أن تركيا تبذل جهوداً كبيرة لوقف إطلاق النار وإحلال السلام في المنطقة ولإيجاد حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية.

وأكمل أن بلاده ساهمت في التغلب على أزمة الغذاء التي تهدد العالم، مشيراً إلى شحن نحو 12 مليون طن من الحبوب من المواني الأوكرانية إلى البلدان المحتاجة.

وفي سياق آخر، ذكر أقار أن حصة النفقات الدفاعية من إجمالي الناتج المحلي بلغت 1.6%، مشيراً إلى بذل جهود لرفع المعدل إلى 2% بحلول عام 2024.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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