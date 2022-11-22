سياسة
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أردوغان: سنقتلع جذور الإرهابيين قريباً بدعم جنودنا ودباباتنا
أكد الرئيس التركي أن بلاده تلاحق الإرهابيين بالطائرات والمدافع والمُسيّرات، مضيفاً "في أقرب وقت سنقتلع جذور الإرهابيين بدعم جنودنا ودباباتنا أيضاً".
أردوغان: سنقتلع جذور الإرهابيين قريباً بدعم جنودنا ودباباتنا
أردوغان: في أقرب وقت سنقتلع جذور الإرهابيين بدعم جنودنا ودباباتنا / صورة: AA
22 نوفمبر 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا ستقتلع جذور الإرهابيين قريباً بدعم الدبابات والجنود.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الرئيس التركي خلال حفل افتتاح سد ومحطة التوليد الكهرومائية "يوسف إيلي" وطرق وأنفاق ومنطقة سكنية بولاية أرتفين شمال شرقي البلاد.

وأوضح: "قمنا بالرد على الهجوم الإرهابي الدنيء ( في إسطنبول) الذي أودى بحياة 6 أبرياء من خلال تدمير الأهداف الإرهابية شمالي سوريا والعراق".

وقال أردوغان: "منذ أيام نلاحق الإرهابيين بطائراتنا ومدافعنا ومُسيّراتنا، وفي أقرب وقت سنقتلع جذور الإرهابيين بدعم جنودنا ودباباتنا أيضاً".

وقال الرئيس التركي: "نعرف مكان الإرهابيين وهوياتهم وأرقام سجلاتهم، ونعلم من يحميهم ويُسلّحهم ويُقوّيهم".

وأضاف: "حانت نهاية الطريق لأولئك الذين يعتقدون أن بإمكانهم تشتيت انتباه تركيا عن طريق التلاعب بالحروف وتغيير اسم التنظيم الإرهابي".

وعن الاعتداءات الإرهابية القادمة من شمالي سوريا تجاه الأراضي التركية قال أردوغان: "لا أحد يستطيع منعنا من سحب الخط الأمني ​​إلى حيث يجب أن يكون، في الأماكن التي تتواصل فيها الهجمات على حدودنا ومواطنينا".

والاثنين، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار تحييد 184 إرهابياً منذ انطلاق عملية "المخلب - السيف" بدعم بري وجوي.

وأضاف أنه جرى تدمير 89 هدفاً، من بينها ملاجئ ومخابئ وكهوف وأنفاق ومستودعات تابعة للإرهابيين في المرحلة الأولى من العملية.

وفجر الأحد أعلنت وزارة الدفاع التركية شن قواتها عملية "المخلب-السيف" الجوية ضد مواقع للإرهابيين شمالي العراق وسوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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