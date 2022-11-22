سياسة
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أردوغان يفتتح سد "يوسف إيلي" الأعلى في تركيا والخامس عالمياً
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة له خلال افتتاح سد "يوسف إيلي" بولاية آرتوين شمال شرقي البلاد، إن السد يعد الأعلى في تركيا والخامس عالمياً بارتفاع يبلغ 275 متراً.
أردوغان يفتتح سد "يوسف إيلي" الأعلى في تركيا والخامس عالمياً
أردوغان يفتتح سد "يوسف إيلي" الأعلى في تركيا والخامس عالمياً / صورة: AA
22 نوفمبر 2022

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، بأن سد "يوسف إيلي" بولاية آرتوين شمال شرقي البلاد، يعد الأعلى في تركيا والخامس عالمياً بارتفاع يبلغ 275 متراً.

وأوضح الرئيس التركي في كلمة خلال الافتتاح، أن "سد يوسف إيلي سينتج طاقة سنوية قدرها مليار و900 مليون كيلووات/ساعة، وسيوفر قيمة مضافة لاقتصادنا بقيمة 5 مليارات ليرة (270 مليون دولار)".

وأضاف: "الطاقة المنتجة من محطة سد يوسف إيلي الكهرومائية ستوفر الكهرباء لـ2.5 مليون منزل، أو ستسد احتياج 750 ألف سيارة توغ محلية الصنع".

وتابع: "أعتبر سد يوسف إيلي رمزاً لمشروعات الدخول في قرن تركيا من ناحية البنية التحتية، مثلما أن سيارة توغ الكهربائية رمز في مجال التكنولوجيا".​​​​​​​

وذكر أردوغان أن قيمة الاستثمار في مشروع السد ومحطة التوليد الكهرومائية والطرق والأنفاق والمناطق السكنية بلغت 34 مليار ليرة ( 1.84 مليار دولار).

وأضاف أن هذه الاستثمارات والمشروعات التي جُلبت إلى ولاية آرتوين تستحق الدخول في "قرن تركيا".

وأعرب عن فخره بهذا المشروع الذي أُنجِز بجهود محلية وطنية بالكامل، مهنئاً الوزارات والمقاولين والمهندسين والعاملين الذين ساهموا في إقامة هذا العمل الضخم بتركيا.

وذكر أردوغان أن التلفزيون الحكومي "TRT" سيبث مساء اليوم فيلماً وثائقياً عن السد، يظهر جميع مراحل بنائه المصورة من البداية وحتى النهاية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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