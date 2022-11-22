اعتبر الاتحاد الدولي لكرة القديم (فيفا) الثلاثاء الفوز غير المتوقع للمنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي، في مونديال قطر من "أكبر الصدمات في تاريخ كأس العالم".

وعلّق حساب الاتحاد المعني ببطولة كأس العالم في تغريدة على تويتر قائلاً: "السعودية هزمت الأرجنتين، واحدة من أكبر الصدمات في تاريخ كأس العالم لكرة القدم".

وأحرز المنتخب السعودي هدفَين في مرمى نظيره الأرجنتيني الذي سجل هدفاً واحداً خلال المباراة بقدم هدّافه التاريخي ليونيل ميسي في الدقيقة العاشرة.

وتفوق المنتخب السعودي بفضل هدفَين الأول أحرزه صالح الشهري في الدقيقة الثامنة والأربعين، والثاني أحرزه سالم الدوسري في الدقيقة الثالثة والخمسين.

ويذكر أن ميسي يُعرف بلقب الأسطورة، ويعتبره البعض من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

وأمس، قال المدرب الفرنسي لمنتخب السعودية، هيرفي رونار، في ندوة صحفية إن "ميسي هو أسطورة كرة القدم لكنه لن يلعب وحده، ونحن هنا (في كأس العالم) لمخالفة التوقعات".