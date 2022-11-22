سياسة
2 دقيقة قراءة
الفيفا يعتبر فوز السعودية "من أكبر الصدمات" في تاريخ كأس العالم
علّق حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في تغريدة على فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني اليوم الثلاثاء قائلاً: "السعودية هزمت الأرجنتين، واحدة من أكبر الصدمات في تاريخ كأس العالم لكرة القدم".
الفيفا يعتبر فوز السعودية "من أكبر الصدمات" في تاريخ كأس العالم
لاعبو المنتخب السعودي بعد فوزهم على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم. / صورة: AFP
22 نوفمبر 2022

اعتبر الاتحاد الدولي لكرة القديم (فيفا) الثلاثاء الفوز غير المتوقع للمنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي، في مونديال قطر من "أكبر الصدمات في تاريخ كأس العالم".

وعلّق حساب الاتحاد المعني ببطولة كأس العالم في تغريدة على تويتر قائلاً: "السعودية هزمت الأرجنتين، واحدة من أكبر الصدمات في تاريخ كأس العالم لكرة القدم".

وأحرز المنتخب السعودي هدفَين في مرمى نظيره الأرجنتيني الذي سجل هدفاً واحداً خلال المباراة بقدم هدّافه التاريخي ليونيل ميسي في الدقيقة العاشرة.

وتفوق المنتخب السعودي بفضل هدفَين الأول أحرزه صالح الشهري في الدقيقة الثامنة والأربعين، والثاني أحرزه سالم الدوسري في الدقيقة الثالثة والخمسين.

ويذكر أن ميسي يُعرف بلقب الأسطورة، ويعتبره البعض من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

وأمس، قال المدرب الفرنسي لمنتخب السعودية، هيرفي رونار، في ندوة صحفية إن "ميسي هو أسطورة كرة القدم لكنه لن يلعب وحده، ونحن هنا (في كأس العالم) لمخالفة التوقعات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us