أكّد متحدث الرئاسة الروسية "الكرملين" ديميتري بيسكوف أن العمليات العسكرية التركية شمالي سوريا حق مشروع لها وأن موسكو تحترم وتتفهم مخاوف أنقرة الأمنية.

وأجاب بيسكوف على أسئلة الصحفيين حول تصريحات سابقة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث فيها عن المسؤوليات الملقاة على عاتق روسيا في سوريا.

ولفت بهذا الخصوص إلى "بعض التفاصيل الدقيقة في النهج" بين تركيا وروسيا بشأن الوضع في سوريا واتفاق سوتشي.

كما دعا متحدث الرئاسة الروسية "كل الأطراف إلى الابتعاد عن أي خطوات تزعزع الاستقرار".

وأوضح أنّ طبيعة علاقات الشراكة بين تركيا وروسيا تسمح بنقاش هذه التفاصيل بشكل منفتح.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمح إلى عزم بلاده شن عملية عسكرية شمالي سوريا لاجتثاث جذور الإرهاب.

وقال: "منذ أيام نلاحق الإرهابيين بطائراتنا ومدافعنا ومُسيّراتنا، وفي أقرب وقت سنقتلع جذور الإرهابيين بدعم جنودنا ودباباتنا أيضاً".

وأكد: "رددنا على الهجوم الإرهابي الدنيء ( في إسطنبول) الذي أودى بحياة 6 أبرياء من خلال تدمير الأهداف الإرهابية شمالي سوريا والعراق".