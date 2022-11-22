استطاع منتخب تونس لكرة القدم اقتناص نقطة صعبة بعد تعادله مع نظيره الدنماركي في مباراة محتدمة بالدور الأول في مونديال قطر 2022.

وأهدرت تونس فرصاً خطيرة في الشوط الأول بعد أداء حماسي بفضل آلاف المشجعين الشغوفين في أولى جولات المجموعة الرابعة بكأس العالم.

واكتست مدرجات استاد المدينة التعليمية باللون الأحمر وأعلام تونس وبدا أن فريق المدرب جلال القادري يلعب على أرضه، لذا ضغط للهجوم في فترات طويلة بالمباراة أمام منافس رشحه كثيرون بأن يكون الحصان الأسود بالبطولة.

وأُلغي هدف لمهاجم تونس عصام الجبالي المحترف في الدنمارك، بالشوط الأول بسبب التسلل، فيما أهدر لاعب الوسط عيسى ليدوني انفراداً بالحارس كاسبر شمايكل بغرابة في مطلع الشوط الثاني.

ولم يواجه أيمن دحمان حارس تونس اختباراً صعباً قبل تسديدة كريستيان إريكسن القوية في الدقيقة 69 وتحويلها إلى ركلة ركنية ببراعة.

وغاب تأثير إريكسن، العائد إلى اللعب في بطولة كبرى لأول مرة منذ إصابته بأزمة قلبية في بطولة أوروبا 2020، وسط رقابة دفاعية محكمة.

ويُعدّ خروج المنتخب التونسي بنقطة التعادل أمام الدنمارك، الإنجاز العربي الثاني حتى الآن في البطولة، بعد المفاجأة التي فجّرها المنتخب السعودي بانتصاره على نظيره الأرجنتيني الذي يضم نجوماً كباراً على رأسهم أسطورة الكرة ليونيل ميسي.