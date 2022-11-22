عمّت فرحة عارمة وانطلقت التهاني الثلاثاء بالفوز التاريخي لمنتخب السعودية لكرة القدم (الأخضر) على نظيره الأرجنتيني (التانغو) بقيادة لاعبه الأسطورة ليونيل ميسي في كأس العالم بقطر.

ففي إحدى أكبر المفاجآت بتاريخ البطولة منذ عام 1930، فازت السعودية على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف في ملعب "لوسيل" بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.

ونقلت وسائل إعلام سعودية، منها قناتا "الإخبارية" و"العربية" وموقعا صحيفتي "عكاظ" و"الرياض"، صوراً ولقطات مصورة لفرحة الجماهير سواء داخل المملكة أو التي دعمت المنتخب في الملعب.

ونقلت "الإخبارية" صورة يظهر فيها ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وهو يتبادل الأحضان مع مرافقيه ابتهاجاً بالفوز على منتخب الأرجنتين العريق وأحد المرشحين للفوز بالبطولة.

فيما نقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" صوراً لمشجعين سعوديين يرفعون علم بلادهم.

وقال وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل مغرداً: "الحمد لله، ألف ألف مبروك يا أبطال، مبروك للوطن والقيادة، أداء متميز وفوز تاريخي".

كما قال وزير الشؤون الإسلامية السعودي عبد اللطيف آل الشيخ، عبر "تويتر": "الحمد لله رب العالمين والشكر له، أزّف أبلغ التهاني وأجملها لقادتنا وللشعب السعودي العظيم بمناسبة فوز المنتخب".

وغرد الداعية السعودي عائض القرني بقوله: "قائد ملهم، ومنتخبٌ رائع، وشعبٌ عظيم، مبارك لوطننا".

وعلّق السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، عبر تويتر قائلاً: "دام عزك يا وطن"، كما أشاد سفير المملكة في لبنان وليد بخاري مغرداً: "مبروك للأخضر".

فرحة عربية عارمة بفوز "الأخضر"

ولم تقتصر الفرحة على السعودية، إذ شهدت شوارع وتجمعات متابعة للمباراة في مصر والكويت وقطاع غزة فرحة عارمة بفوز "الأخضر"، حسب صور ومقاطع مصورة بثتها وسائل إعلام.

وغرد نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد قائلاً: "فوز مستحق، وأداء قتالي، وفرحة عربية، ألف مبروك للمنتخب السعودي الذي أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا".

فيما كتب وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد مغرداً: "ألف مبروك للأشقاء".

ووجه ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني تهنئة عبر حسابه بـ"إنستغرام" قائلاً: "مبارك للأخضر السعودي الفوز العظيم".

وغرد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بقوله: "مبارك للمنتخب السعودي الشقيق هذا الفوز والأداء المميَّز".

وقال رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي: "مبروك للشعب السعودي الشقيق الفوز (...) وكل التقدير للقيادة الحكيمة التي ترعى المملكة وتوفر لجيل الشباب الإمكانات للريادة والتقدم والنجاح".

كما غرد المستشار الدبلوماسي لملك البحرين خالد بن أحمد قائلاً: "أفرحتنا يا الأخضر".

وقدّم رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية تهنئة للسعودية "ملكاً وحكومة وشعباً بفوزها الكبير على منتخب الأرجنتين"، وفق بيان للحركة.

وحرص فنانون عرب على تهنئة السعودية، عبر حساباتهم بمنصات التواصل، منهم عمرو دياب وأحلام وتامر حسني وأليسا وأصالة، وفهد الكبيسي ومحمد هنيدي ومصطفى شعبان ويوسف الشريف.

وبالفوز التاريخي على الأرجنتين تصدرت السعودية ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط في انتظار نتيجة مباراة المكسيك وبولندا في وقت لاحق من مساء الثلاثاء.

احتفالات طوال الليل

وعقب الفوز، وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أن يكون يوم غد الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كل قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية، وفقاً لما جاء في بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية الثلاثاء.

كما أعلن تركي آل الشيخ، المستشار في الديوان الملكي ورئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، على تويتر أن دخول بعض المنتزهات الترفيهية الكبرى ومراكز الترفيه الرئيسية في المدينة سيكون مجانياً.

وميسي، أفضل لاعب في العالم 7 مرات، ليس غريباً على السعودية، فهو سفير للسياحة في المملكة الخليجية الغنية بالنفط التي تسعى لتنويع اقتصادها.

ومع ذلك، سارع السعوديون على تويتر إلى الشماتة بهزيمته، فأظهرت إحدى الصور رجلاً يرتدي ثوباً أبيض يشوي ماعزاً، يمثل ميسي الذي يشار إليه أحياناً بأنه الأعظم في كل العصور.

وقد تسعى السعودية لاستضافة كأس العالم قريباً.

ففي سبتمبر/أيلول الفائت، أفاد مسؤول بأنّ مصر واليونان والسعودية دخلت في مباحثات للتقدم بطلب مشترك لتنظيم كأس العالم في 2030.

وقال علي الشهابي المحلل السعودي المقرب من الحكومة على تويتر إن فوز الثلاثاء "نتيجة ملموسة للجهود الضخمة التي بُذلت في السنوات الخمس الماضية لتطوير الرياضة والشباب السعوديين. يا له من تأكيد رائع على هذا الجهد الهائل".

وتابع: "لكل من يصرخ في وجه السعودية: غسيل رياضي. استمتع بالنتيجة".