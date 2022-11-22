قال البيت الأبيض الثلاثاء إن تركيا تواجه تهديداً إرهابياً على حدودها الجنوبية، ولها الحق في الدفاع عن نفسها.

وصرّح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، للصحفيين، أن "تركيا لا تزال تعاني تهديداً إرهابياً مشروعاً، خاصة في جنوبها. لديهم بالتأكيد كل الحق في الدفاع عن أنفسهم ومواطنيهم".

وأضاف أن لدى الولايات المتحدة مخاوف بشأن العمليات عبر الحدود، والتي قال إنها ستؤثر على قتال تنظيم "YPG/PKK" ضد "داعش" الإرهابيين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمح إلى عزم بلاده شن عملية عسكرية شمالي سوريا لاجتثاث جذور الإرهاب.

وقال: "منذ أيام نلاحق الإرهابيين بطائراتنا ومدافعنا ومُسيّراتنا، وفي أقرب وقت سنقتلع جذور الإرهابيين بدعم جنودنا ودباباتنا أيضاً".

وأكد: "رددنا على الهجوم الإرهابي الدنيء ( في إسطنبول) الذي أودى بحياة 6 أبرياء من خلال تدمير الأهداف الإرهابية شمالي سوريا والعراق".