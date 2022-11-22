سياسة
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"تواجه تهديداً إرهابياً".. واشنطن تؤكد حق تركيا في حماية حدودها الجنوبية
قال البيت الأبيض إن تركيا تواجه تهديداً إرهابياً على حدودها الجنوبية، ولها الحق بالدفاع عن نفسها. وصرّح منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، بأن "تركيا لا تزال تعاني تهديداً إرهابياً. لديهم بالتأكيد كل الحق بالدفاع عن أنفسهم".
"تواجه تهديداً إرهابياً".. واشنطن تؤكد حق تركيا في حماية حدودها الجنوبية
منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي. / صورة: Reuters
22 نوفمبر 2022

قال البيت الأبيض الثلاثاء إن تركيا تواجه تهديداً إرهابياً على حدودها الجنوبية، ولها الحق في الدفاع عن نفسها.

وصرّح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، للصحفيين، أن "تركيا لا تزال تعاني تهديداً إرهابياً مشروعاً، خاصة في جنوبها. لديهم بالتأكيد كل الحق في الدفاع عن أنفسهم ومواطنيهم".

وأضاف أن لدى الولايات المتحدة مخاوف بشأن العمليات عبر الحدود، والتي قال إنها ستؤثر على قتال تنظيم "YPG/PKK" ضد "داعش" الإرهابيين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمح إلى عزم بلاده شن عملية عسكرية شمالي سوريا لاجتثاث جذور الإرهاب.

وقال: "منذ أيام نلاحق الإرهابيين بطائراتنا ومدافعنا ومُسيّراتنا، وفي أقرب وقت سنقتلع جذور الإرهابيين بدعم جنودنا ودباباتنا أيضاً".

وأكد: "رددنا على الهجوم الإرهابي الدنيء ( في إسطنبول) الذي أودى بحياة 6 أبرياء من خلال تدمير الأهداف الإرهابية شمالي سوريا والعراق".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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