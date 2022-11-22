سياسة
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بـ 575 مليون دولار.. اتهام شخصَين بالاحتيال عبر عملة مشفرة بإستونيا
وجّهت محكمة جزئية أمريكية في سياتل اتهامات إلى شخصَين بالتزوير والتآمر لارتكاب عمليات غسل أموال، بعد إلقاء الشرطة الإستونية القبض عليهما في عملية احتيال بقيمة 575 مليون دولار تتعلق بعملة مشفرة.
بـ 575 مليون دولار.. اتهام شخصَين بالاحتيال عبر عملة مشفرة بإستونيا
الشرطة الإستونية ألقت القبض على رجلَين بتهمة احتيال بقيمة 575 مليون دولار عبر عملة مشفرة / صورة: EestiMeedia
22 نوفمبر 2022

قالت السلطات الأمريكية الاثنين إن الشرطة في إستونيا ألقت القبض على رجلين متهمين في عملية احتيال بقيمة 575 مليون دولار تتعلق بعملة مشفرة.

ووجهت محكمة جزئية أمريكية في سياتل لائحة اتهام لكل من سيرغي بوتابنكو وإيفان توروغين (37 عاماً) بالتزوير والتآمر لارتكاب عمليات غسل أموال.

ووفقاً للائحة الاتهام، عمل المتهمان مع أربعة متآمرين آخرين لم يُكشف عن أسمائهم يقيمون في إستونيا وبيلاروسيا وسويسرا.

وقال ممثلو الادعاء إن المشتبه بهما خدعا مئات الآلاف من الأشخاص بين عامي 2015 و2019 لشراء عقود لخدمة تعدين عملات مشفرة تسمى (هاش فلير) والاستثمار في مصرف عملة افتراضية يُسمى (بوليبيوس).

وأكد الادعاء أن الشركات كانت تعمل في حقيقة الأمر تسويقاً هرمياً (مشروع احتيال هرمياً)، وهو نموذج عمل غير مستقر هدفه جمع المال من أكبر عدد من المشتركين، فيما يكون المستفيد الأكبر هو المتربع على رأس الهرم.

ويواجه الاثنان اتهامات أخرى باستخدام شركات وهمية لغسل عائدات الاحتيال وشراء عقارات وسيارات فاخرة.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن الاثنين محتجزان في إستونيا بانتظار تسليمهما إلى الولايات المتحدة.

وقال نيك براون المدعي العام في سياتل، في بيان صحفي: ”استفاد المتهمان من جاذبية العملة المشفرة والغموض المحيط بتعدين العملات المشفرة لارتكاب مخطط بونزي هائل”.

وأضاف براون أن السلطات الأمريكية والإستونية تعمل على مصادرة الممتلكات والحسابات المصرفية للمتهمَين.

ولم توضّح سجلات المحكمة في سياتل ما إذا كان المتهمان وكّلا محامين للدفاع عنهما أم لا. وقالت السلطات إن بعض الضحايا كانوا في ولاية واشنطن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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